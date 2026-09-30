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“Queremos que existan nuevos Juan Pablo Montoya”

Juan Antonio Uribe, gerente de la Federación Colombiana de Automovilismo, habló con El Espectador y se mostró optimista de que la carrera de Indycar, oficializada en Barranquilla, vuelva a movilizar en el país la pasión por los deportes a motor.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
30 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
“Queremos que existan nuevos Juan Pablo Montoya”
Aunque similares a los de Fórmula 1, los monoplazas de IndyCar son más pequeños y están diseñados para circuitos ovalados.

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Juan Antonio Uribe, gerente de la Federación Colombiana de Automovilismo, todavía recuerda con mucha alegría las épocas en las que madrugaba o trasnochaba para ver correr a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. El piloto bogotano, quien llegó a la máxima carpa a los 25 años, fue una verdadera revolución para el deporte colombiano. Eran pocos los aficionados y periodistas que sabían de esta categoría y de la trayectoria de Montoya.

“Juan Pablo fue una excepción, no solo porque compitió en el máximo escenario que es la F1, sino también porque sus…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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