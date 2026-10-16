¿Quién es Salim Hanna, el piloto colombiano que firmó con Ferrari?

La incorporación del barranquillero a la academia de Maranello le permitirá recibir acompañamiento y tutoría de Ferrari, además de mejorar sus posibilidades de acceder a equipos competitivos en las…

Salim Hanna, piloto colombiano de apenas 16 años, fue anunciado este viernes como nuevo integrante de la Ferrari Driver Academy (FDU), el prestigioso programa de formación de jóvenes talentos de la escudería italiana, dando así uno de los pasos más importantes de su carrera deportiva y logrando un hito histórico para el automovilismo colombiano.

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La incorporación del barranquillero a la academia de Maranello le permitirá recibir acompañamiento y tutoría de Ferrari, además de mejorar sus posibilidades de acceder a equipos competitivos en las categorías formativas. Por lo pronto disputará la Fórmula 3 en 2027 con Campos Racing, escudería española que llega como campeona de pilotos y constructores de la categoría.

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La FDU ha formado a reconocidos pilotos que llegaron a la Fórmula 1 como Jules Bianchi, Charles Leclerc, Oliver Bearman, Mick Schumacher y Sergio ‘Checo’ Pérez. Precisamente, Hanna se convierte en el primer hispanoamericano en ingresar al programa desde el mexicano, quien hizo parte de la academia entre 2010 y 2012, hace más de una década.

El anuncio también llega después de confirmarse el ascenso del brasileño Rafael Câmara, otro integrante de la academia, a la F1 con Haas para 2027. Entretanto, el barranquillero tendrá su primer contacto con el monoplaza de Campos Racing la próxima semana, durante las pruebas oficiales de Fórmula 3 en Jerez de la Frontera, España.

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Nacido en Barranquilla el 20 de noviembre de 2009, Hanna comenzó su trayectoria en el karting desde muy pequeño, consiguiendo importantes resultados internacionales. Entre ellos sobresalen los títulos de la WSK Open Cup y el Trofeo delle Industrie en 2022, antes de iniciar su camino en los monoplazas y trasladar su talento a los circuitos europeos.

En 2025 compitió con Prema Racing en la Fórmula 4 Italiana, donde terminó cuarto en la clasificación general y fue el mejor debutante del campeonato. Durante 2026 disputó la Fórmula Regional Europea, en la que finalizó séptimo, consiguió una victoria desde la pole position en Imola y sumó varias apariciones en el podio. También ha ganado carreras en la Fórmula 4 Británica y la Fórmula Regional de Oriente Medio.

En su crecimiento deportivo también ha tenido un papel importante Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de Fórmula 1, quien lo conoce desde sus primeros años en el karting y ha acompañado su formación como mentor. Hanna también mantiene una relación cercana con Sebastián Montoya, hijo del bogotano, con quien ha compartido experiencias en el automovilismo internacional.

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