Ronal Longa y su carrera récord: nuevos registros nacionales y suramericanos

Ronal Longa Moquera posando junto a su nueva marca en el atletismo colombiano. Foto: Ministerio del Deporte

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Este viernes 26 de junio, en la pista del estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín, Ronal Longa impuso una marca de 9,85 segundos, con una velocidad del viento de 1,5 m/s. Mejoró la marca nacional y suramericana, además de ubicarse tercero en el escalafón mundial de la temporada.

En el mundo, este registro de Longa este año solo es superado por el actual campeón mundial, el jamaiquino Oblique Seville, con 9,82, y por el nigeriano Kayinsola Ajayi, quien tiene una marca de 9,84. El colombiano se ubica por encima del campeón olímpico en París 2024, el estadounidense Noah Lyles.

En la final del Campeonato Panamericano, además de Longa, otros dos atletas estuvieron por debajo de los 10 segundos: el canadiense Eliezer Adjibi, segundo con 9,92, y el puertorriqueño Eloy Benítez, quien terminó tercero, con 9,98, configurando la carrera más rápida de la historia en Suramérica.

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“Me tocó apretar muchísimo porque mis compañeros corrieron muy bien. Me encanta correr en casa y se siente el apoyo de todos. Confío mucho en mi entrenador (Nelson Gutiérrez). Por eso tenía que tomarme la foto con él”, dijo Ronal Longa.

El entrenador Gutiérrez reconoció que han tenido tropiezos, pero al final se abrió el camino y la ilusión de tener una nueva medalla olímpica para Colombia. “Solo pido que lo apoyen como con Anthony Zambrano”, afirmó.

Gutiérrez ha ganado medallas mundiales en 200 y en 400 metros, aún esperando hacer lo propio en los 100 metros. “Es el momento de cultivar esa medalla para Colombia”, concluyó Nelson Gutiérrez, entrenador de Longa.

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La marca lograda por Ronal Longa lo ubica en el top 20 de la historia en el mundo. “Sé que puedo correr más rápido que eso”, sentenció Longa, quien este año estará en el Mundial Ultimate, en Budapest, y en otros certámenes del ciclo olímpico.

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