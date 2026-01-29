Sabalenka vs. Rybakina: hora y dónde ver la final femenina del Australian Open 2026

La final en Melbourne tendrá a la raqueta número uno del mundo enfrentando a la quinta del escalafón de la WTA. Foto: EFE - chema Moya

La final femenina del Australian Open ya conoce sus protagonistas que aspiran al título. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y Elena Rybakina, quinta del ranking WTA, se enfrentarán el sábado en Melbourne en un duelo por el primer Grand Slam del año.

Ambas tenistas lograron resolver sus juegos en sets corridos; sin embargo, cada juego dejó diferentes historias que hicieron vibrar el Rod Laver Arena y que superaron lo deportivo por el contexto.

El duelo polémico entre Sabalenka y Svitolina

La bielorrusa derrotó a Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en una semifinal desde la previa con tensión y un episodio polémico que no alteró el desenlace. A sus 27 años, Sabalenka disputará su cuarta final consecutiva en Australia, un registro que confirma su dominio sostenido en este Grand Slam.

La número uno no cedió sets en todo el torneo y estiró una racha de diez victorias consecutivas, respaldada por su reciente título en Brisbane. En semifinales, fue claramente superior desde el fondo de la cancha, apoyada en su fuerza habitual.

En el cuarto game del primer set, Sabalenka fue sancionada con la pérdida de un punto por molestar con sus gritos, decisión que derivó en una revisión prolongada y en abucheos del público.

Lejos de perder el control, la bielorrusa reaccionó con firmeza. Tras ese episodio, quebró el servicio de Svitolina para adelantarse 3-1 y cerrar el primer set en apenas 41 minutos. En el segundo parcial, la ucraniana intentó cambiar la dinámica con un quiebre inicial que la puso 2-0 arriba, pero Sabalenka respondió con una secuencia contundente y con cinco juegos consecutivos que sellaron su clasificación.

“Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho”, dijo Sabalenka tras el partido, enfocada ya en la final.

El duelo entre Sabalenka y Svitolina volvió a estar atravesado por el contexto político. Tras el final del partido, no hubo saludo en la red. Desde el inicio de la guerra, varias tenistas ucranianas evitan dar la mano a jugadoras rusas o bielorrusas. Antes del encuentro, incluso, la organización anunció por pantalla que no habría saludo y pidió respeto al público.

¿Qué mostró Rybakina para volver a una final de Grand Slam?

En la segunda semifinal, Elena Rybakina superó a Jessica Pegula por 6-3 y 7-6 (9/7) en una batalla de una hora y 40 minutos que exigió máxima concentración. La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022, regresó así a una final de Grand Slam por primera vez desde la que perdió precisamente en Melbourne ante Sabalenka, hace dos años.

“El segundo set fue épico. Jess jugó tan bien que estoy muy contenta de haberlo sacado adelante”, reconoció Rybakina tras el partido. La número cinco del mundo también llega invicta en sets a la final, aunque esta vez su servicio no fue tan dominante como en rondas anteriores. Pese a ser la líder en aces del torneo (35), solo sumó seis ante Pegula, todos en el segundo set.

Pegula buscó incomodarla con peloteos largos y variantes tácticas, incluso llevándola a la red, pero Rybakina mantuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro. En el tie break final, la estadounidense dispuso de dos bolas de set para forzar un tercer parcial, pero la kazaja respondió con frialdad y cerró el partido con un resto ganador en su cuarta oportunidad.

La final del sábado reedita un antecedente directo y reciente. Sabalenka y Rybakina ya se enfrentaron por el título en Melbourne, con triunfo para la bielorrusa. Ahora, ambas llegan sin fisuras en el marcador, con estilos basados en la potencia y con la sensación de que el margen de error será mínimo.

Para Sabalenka, el objetivo es buscar su quinto título de Grand Slam y el tercero en Australia. Para Rybakina, la final representa la oportunidad de conseguir su primer triunfo en Melbourne.

Hora y dónde ver la femenina del Abierto de Australia 2026

Fecha: sábado 31 de enero de 2026

Hora: 3:30 a.m., hora en Colombia

TV: ESPN y Disney Plus

