Colombia tiene su equipo para la Copa Davis: esta es la convocatoria de Alejandro Falla

Nicolás Mejía y Nicolás Barrientos lideran la nómina de la selección nacional que enfrentará a Marruecos en Casablanca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia ya tiene equipo definido para una nueva cita en la Copa Davis. El capitán Alejandro Falla confirmó los cinco tenistas que representarán al país en la serie frente a Marruecos, válida por la etapa eliminatoria del Grupo Mundial I, que se disputará el 7 y 8 de febrero en Casablanca, sobre tierra batida y a nivel del mar.

Los convocados son Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y Juan Sebastián Gómez, quienes asumirán el reto de jugar como visitantes ante un rival directo en el escalón intermedio del tenis mundial por equipos. La serie se llevará a cabo en el Club Deportivo Marocaine, un escenario que plantea exigencias claras desde lo físico y lo táctico.

La lista anunciada por el capitán tricolor ratifica una idea de proceso. Falla apostó por nombres que ya conocen el entorno de Copa Davis y sumó una novedad puntual que responde a rendimiento reciente. En un contexto en el que Colombia busca estabilidad en esta fase de la competencia, la convocatoria prioriza adaptación a la superficie y compromiso con el equipo.

El propio Falla fue claro al señalar las condiciones de la serie: "Esta es una serie que la vamos a jugar a nivel del mar en polvo de ladrillo y esperamos sacarla adelante y que sea lo mejor para nosotros".

Juan Sebastián Gómez, la principal novedad del equipo

Dentro del grupo citado, el regreso de Juan Sebastián Gómez aparece como el punto más llamativo. El tenista vestirá la camiseta nacional impulsado por una buena racha de torneos en Ibagué, Valledupar y Bogotá, con la que cerró el 2025.

Para Colombia, sumar a Gómez significa ampliar las alternativas en una serie que puede extenderse y exigir respuestas puntuales en partidos largos, algo habitual sobre polvo de ladrillo.

¿Cómo llegan Colombia y Marruecos a esta serie?

En el ranking de selecciones, Colombia ocupa actualmente el puesto 38, mientras que Marruecos aparece en la casilla 46. La diferencia numérica existe, pero no alcanza para hablar de favoritismos amplios, especialmente cuando la serie se juega fuera de casa y en una superficie que suele equilibrar fuerzas.

En septiembre del año pasado, Colombia enfrentó a Eslovaquia en Bratislava y cayó 3–1, resultado que le impidió avanzar a los qualifiers. Esa derrota derivó en la actual participación en el Grupo Mundial I, una fase que no admite margen de error.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador