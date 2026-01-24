La mirada de Juan Sebastián Cabal sobre el Australian Open 2026

El embajador de Stake y uno de los referentes colombianos en dobles puso el foco en los grandes favoritos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En los primeros días del inicio del Abierto de Australia 2026, Juan Sebastián Cabal analizó el primer Grand Slam del año, en un evento en el que convivió con las principales figuras del circuito y entiende como pocos el peso que tienen la cabeza, el cuerpo y las condiciones extremas de Melbourne.

El embajador de Stake y uno de los referentes colombianos en dobles puso el foco en los grandes favoritos, cuestionó algunas proyecciones estadísticas y dejó varias alertas sobre el margen real que todavía existe para las sorpresas.

Sinner y Alcaraz acaparan casi todo el favoritismo

Las proyecciones que sitúan más del 90% de probabilidad del título entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, según Stake, no convencen del todo a Cabal. Aunque reconoce el dominio actual de ambos, cree que ese margen es engañoso para un torneo que se juega a cinco sets durante dos semanas.

“Obviamente Jannik y Carlos están dominando en el circuito, pero en un Grand Slam todo puede pasar en dos semanas. Todo les tiene que funcionar bien: el cuerpo, la mente, el tenis. Un 10% para el resto se me hace muy bajo”, sostuvo.

Para el colombiano, el Top 10 sigue teniendo armas para incomodar a los dos grandes candidatos: “Hemos visto cómo Taylor Fritz le ha ganado a Alcaraz en varios partidos, Sinner ha perdido con otros y Djokovic siempre está ahí, así que nunca puede dejarse de lado”.

Uno de los datos que más llama la atención es el bajo porcentaje que se le asigna a Novak Djokovic. Para Cabal, reducirlo a un dígito simple es desconocer lo que significa empezar el año con una pretemporada completa y su historial en Melbourne.

“Es el primer Grand Slam del año y eso te hace sentir muy bien físicamente. Ayuda a dominar los primeros partidos, el calor, las horas de juego. Un 9% me parece muy bajo para Djokovic”, afirmó.

Y agregó una frase que resume su postura: “Sabemos que lleva un par de años sin ganar y que Carlos o Jannik le han ganado casi todo, pero al final es uno de los mejores de la historia. Yo no lo sacaría tan fácil de la mesa de ganadores”.

La importancia del primer set

En un torneo donde casi el 70% de los partidos se inclinan para quien gana el primer set, Cabal explicó por qué ese dato pesa aún más en Australia.

“Las canchas acá se juegan muy rápido y ese primer set es un embrión de confianza. Cuando los partidos son a cinco sets, ganar el primero te ayuda a regular el partido”, explicó, poniendo el acento en la superficie y el ritmo acelerado del juego.

¿Sabalenka es realmente la gran favorita en la WTA?

En el cuadro femenino, Cabal ve lógico el favoritismo de Aryna Sabalenka, aunque advierte que el margen sigue siendo estrecho.

“Aryna ha dominado el circuito y ha sido muy constante. Es una gran jugadora y por eso es la favorita, pero están Iga Świątek, Coco Gauff y Madison Keys, la campeona defensora. En dos semanas no hay segundas oportunidades”, subrayó.

Aunque su cercanía con Alcaraz es conocida, Cabal fue sincero al elegir favorito: “Con las condiciones climáticas, creo que le favorece más a Jannik. Si voy a apostar por alguien, sería él”.

Y cerró con una reflexión: “La cabeza siempre tiene que estar ahí. Ganamos muchos torneos jugando mal y perdimos muchos jugando bien. Al final, lo que más importa es cómo luchas cada partido”.

