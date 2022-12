Apuntando a la leyenda

Sara López Bueno ha ganado siete veces la Copa Mundo de Tiro con arco compuesto. / Nelson Sierra Gutiérrez Foto: ...

La derrota es una gran maestra. Sara López Bueno, siete veces ganadora de la Copa Mundo de Tiro con arco compuesto, probó la que quizá fuera su caída más amarga en 2019 durante los Juegos Panamericanos de Lima.

“Me dolió mucho no haber ganado”. Explica que después de entrenar durante meses para esa competencia vio cómo, en menos de quince minutos, se escabullía el sueño de colgarse el oro en la modalidad de equipo mixto, con Daniel Muñoz.

“El frío era tan impresionante que no sentíamos las manos, no sentíamos los dedos”, recuerda contando que un error de milímetros echó al traste la preparación de un año completo. “Era tanto el deseo de ganar que ese mismo deseo se nos salió de las manos. Nos dolió mucho porque ese año ambos sacrificamos muchas cosas para estar ahí”. Al final López ganó medalla de oro individual pero tuvieron que conformarse con el bronce por equipos.

Por eso Sara dice que hace lo que hace por amor a su país y a su deporte, más que a los reconocimientos, recelando tanto de las críticas como de los halagos: “Solo un deportista sabe las cosas que se sacrifican para llegar a cierto lugar”.

Y esto lo dice la mujer que ha llegado a la cima mundial del tiro con arco compuesto, una disciplina que la enamoró siendo casi una niña, cuando vio a una única mujer entre muchos hombres disparando en un lote junto a la subida del cerro Canceles, en las afueras de Pereira, donde entrenaba su hermano. “Vi un arco muy masculino, fuerte, en manos de una mujer. Eso me pareció muy curioso y por eso comencé a practicar”, cuenta.

En 2013, el venezolano Éver Mantilla llegó a la Liga Risaraldense de Tiro con Arco y no dudó un segundo cuando descubrió el talento de Sara López. “Si esta niña sigue entrenando así, ella puede ganar una Copa del Mundo”, dijo el entrenador a sus padres, quienes al principio creyeron que se trataba de un mentiroso adulador. Pero ese mismo año Sara confirmó aquella intuición de Mantilla ganando medallas en los Bolivarianos y en los Juegos Mundiales. Acababa de cumplir 18 años.

Desde entonces el camino ha sido largo y a veces tortuoso, como cuando su familia ha tenido que poner de su bolsillo para viajes a campeonatos y torneos, o cuando le llueven críticas en redes sociales porque no sube a lo más alto del podio.

A sus 27 años Sara López ha ganado todo lo que se propuso ganar y mucho más. En 2021 cumplió su lista personal de objetivos, trazada desde los primeros días de competencia. Esa lista incluía medallas de oro en el circuito olímpico (tiene más de veinte), ser campeona mundial, siete veces ganadora de la Copa del Mundo, rompiendo dos veces el récord de ganar más finales, un registro en el que se superó, pues ya lo había conseguido antes, incluso por encima de Brady Ellison, un arquero norteamericano que ha ganado seis ediciones.

La última copa fue también la más emotiva de su trayectoria hasta hoy. Por primera vez pudo viajar con sus padres y su novio a esa competencia, que tuvo lugar en octubre de este año en Tlaxcala (México): “Fue de las finales más difíciles que hemos vivido”.

No obstante, el momento más duro de su carrera está lejos de los arcos y los podios. Ocurrió cuando decidió dejar los estudios de Medicina, a comienzos de 2020, para dedicarse de tiempo completo al arco, una decisión difícil que aún le causa dolor, porque sus abuelos fallecieron sin verla graduada, el que había sido siempre su mayor anhelo. “Fue triste. Mi hermano estaba terminando la carrera y veía a mis amigos graduándose”, pero aclara que “llegaron triunfos que compensan esa tristeza”.

¿Qué queda por ganar? La respuesta es fácil: una medalla olímpica. Pero esto solo será posible si el tiro con arco compuesto es aceptado por fin como deporte olímpico, algo que podría ocurrir en 2028. La edad no le preocupa, como ella misma dice. Cuando comenzó a competir había rivales de 40 y 50 años aún subiéndose a los podios, aunque López elige la prudencia: “El tiempo lo dirá”.

Mirando al pasado, Sara reconoce que no esperaba llegar tan alto. “Tú vas a una escuela de fútbol y le preguntas a un niño y te va a decir que quiere ser como Messi. Obviamente es un sueño, pero es muy irreal, es muy poco probable que suceda”, admite reflexionando sobre las expectativas que implican los comienzos: “Cuando inicié dije ‘quiero ser la mejor del mundo’, pero era como por decirlo: yo entrenaba en un lugar que no era apto, con blancos de cartón, con flechas remendadas, siempre quise ser buena pero las cosas son muy difíciles, más en un país donde no había apoyo para ese tipo de deportes, menos siendo una mujer latinoamericana”.

Pero aquella niña que levantaba el arco en un lote de pasto a campo abierto en las faldas del cerro Canceles apuntando a convertirse en leyenda terminó, gracias a su determinación y disciplina, dándole al blanco. Ahora son las niñas y los niños del mundo quienes se imaginan, cada que empuñan un arco, con ser algún día como Sara López.