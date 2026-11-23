Uno de sus primeros grandes resultados del año llegó en mayo, durante la Serie Mundial de Paranatación disputada en Fuji-Shizuoka, Japón….

Sara del Pilar Vargas Blanco volvió a demostrar en 2026 por qué es una de las principales figuras de la paranatación colombiana. A sus 20 años, la nadadora cundinamarquesa sobresalió tanto en el circuito mundial como en las competencias continentales, con una temporada en la que sumó títulos internacionales, récords y nuevas razones para ilusionarse con su tercera participación en unos Juegos Paralímpicos.

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Uno de sus primeros grandes resultados del año llegó en mayo, durante la Serie Mundial de Paranatación disputada en Fuji-Shizuoka, Japón. Allí, la representante del Equipo Bogotá conquistó dos medallas: una de oro, en los 50 metros mariposa, además de una plateada en 100 metros libre. En los 50 metros libre registró un tiempo de 32,67 segundos, con el que estableció un nuevo récord nacional.

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Su protagonismo internacional tuvo continuidad en julio, cuando los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026 la convirtieron en una de las grandes figuras de la delegación colombiana. Vargas consiguió siete medallas en las siete pruebas que disputó, una actuación que reflejó su dominio en las piscinas del continente.

Entre sus resultados más destacados estuvo el título de los 100 metros libre de la categoría S7, en el que registró un tiempo de 1:11,73 minutos y superó su propia marca nacional. También sobresalió en los 50 metros mariposa y en el relevo mixto de 4×100 metros libre, en el que compartió equipo con María Barrera, Juan Castro y Carlos Serrano.

Detrás de esos resultados hay una historia que comenzó lejos de los grandes escenarios internacionales. Sara nació el 16 de noviembre de 2006 en La Mesa, Cundinamarca, y creció con acondroplasia, una condición genética que afecta el crecimiento de los huesos y produce una forma de talla baja. Es una condición que comparte con su madre, a quien reconoce como uno de sus principales ejemplos de independencia y fortaleza.

Su acercamiento a la natación comenzó a los cinco años, motivado por cuestiones de salud y por la influencia de su hermana mayor, Gabriela, quien practicaba natación de rendimiento y fue la encargada de enseñarle a nadar. Lo que empezó como una actividad familiar en las escuelas municipales de La Mesa terminó convirtiéndose en el camino hacia el deporte de alto rendimiento.

Con el paso de los años, Vargas encontró en el agua un espacio para desarrollar sus capacidades y construir una trayectoria que la llevó a competir en dos ediciones de los Juegos Paralímpicos. Su debut se produjo en Tokio 2020, juegos celebrados en 2021, cuando tenía apenas 14 años. Posteriormente representó a Colombia en París 2024, una experiencia que, pese a las dificultades emocionales y deportivas que atravesó, terminó transformando su manera de afrontar las competencias.

Sara del Pilar Vargas Blanco estará en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Compensar. Dicho evento se celebrará este 10 de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, tal como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 1960.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Además, se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para este diario.

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