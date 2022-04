Scottie Scheffler se afianza como el mejor del mundo

Scottie Scheffler, campeón del Masters de Augusta 2022. Foto: ERIK S. LESSER

Setenta torneos tuvieron que pasar para que Scottie Scheffler consiguiera su primer título en la máxima categoría del golf mundial. Era mitad de febrero y el TPC de Scottsdale, en Arizona, fue el escenario en que el novato del 2020 levantaba su primer trofeo de campeón.

Si bien Scheffler había demostrado su gran nivel desde su llegada al tour en 2019, una de las preguntas que se hacía la prensa era si podría conseguir otro triunfo en la temporada. Scheffler rápidamente respondió y sólo cuatro semanas después volvió a gritar campeón.

En ese momento su victoria llegó en uno de los torneos con más historia del tour. Se trató, nada más y nada menos, que, en Bay Hill, uno de los clubes más famosos de Orlando, Florida y donde se juega el Arnold Palmer Invitational.

Esos resultados hicieron ver a Scheffler de una forma distinta y su rápido ascenso en el ranking mundial no se podía dejar de lado. Esto debido a que no es usual que un jugador gane dos o más torneos en la misma temporada y Scheffler, en solo cuatro semanas, ya era bicampeón.

La racha positiva de Scheffler no pararía ahí y, tan solo tres semanas después, viajaría a Texas a jugar el Match Play, evento al que asisten los mejores 64 del mundo y en el que Scheffler vencería en la final a Kevin Kisner. En ese momento, el jugador de 25 años alcanzaba la cima del golf mundial y era evidente que sus dos victorias anteriores no eran una simple coincidencia.

La pregunta ya no era si Scheffler se mantendría como el mejor del mundo si no cuándo llegaría el primer ‘Major’ de su carrera. Pensar que sería este domingo realmente no estaba en los planes de muchos, no por su nivel, sino que no es común que un jugador consiga cuatro títulos en seis presentaciones.

Sin embargo, esas cuentas sí estaban en la cabeza de Scheffler y este domingo ganó en el tradicional Augusta National Club el primer torneo grande de su carrera y su primera chaqueta verde, prenda icónica que recibe el campeón de este prestigioso evento que se disputa desde 1934.

Scheffler se mostró sereno en los momentos de presión y nunca puso en riesgo su título de este domingo para terminar ganando el Masters con un acumulado total de 10 golpes bajo par tras rondas de 69 – 67 – 71 – 71.

Por otra parte, hay que destacar el segundo puesto de Rory McIlroy este domingo con una ronda final sin errores de 8 bajo par y un acumulado de (–7). También la presencia de Tiger Woods en el torneo después de no competir oficialmente en un evento por más de 500 días desde que sufrió un accidente automovilístico en Los Ángeles.

