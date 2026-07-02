Se acabó el sueño de Camila Osorio en Wimbledon: cayó en tres sets contra Linda Noskova

Camila Osorio durante su partido en Wimbledon. Foto: EFE - NEIL HALL

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Camila Osorio puso punto final a su participación en el cuadro individual de Wimbledon 2026. La colombiana fue eliminada este jueves en la segunda ronda tras perder contra la checa Linda Noskova por parciales de 3-6, 6-4 y 2-6, en un compromiso que se extendió por cerca de dos horas.

El encuentro comenzó con dominio de Noskova, una de las principales favoritas del torneo. La europea aprovechó la potencia de su servicio y la agresividad desde el fondo de la cancha para quedarse con el primer set por 6-3, obligando a Osorio a remar desde atrás.

Sin embargo, la número uno de Colombia respondió con personalidad en el segundo parcial. Mejoró la efectividad con su primer saque, redujo los errores no forzados y encontró la manera de incomodar a la checa con cambios de ritmo y mayor profundidad en sus golpes. Gracias a ello igualó el partido al imponerse por 6-4 y llevó la definición a un tercer set.

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Durante esa segunda manga, Osorio sufrió un resbalón que le provocó molestias físicas y obligó a solicitar la asistencia del médico del torneo. A pesar del dolor, la colombiana decidió continuar en la cancha y mantuvo viva la ilusión de conseguir una remontada contra una rival ubicada entre las mejores del circuito.

En el set definitivo, Nošková volvió a imponer su jerarquía. La checa recuperó el control del partido, quebró el servicio de la colombiana en los momentos decisivos y cerró el encuentro con un contundente 6-2 para asegurar su clasificación a la tercera ronda del Grand Slam británico.

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Con este resultado, Camila Osorio se quedó nuevamente a las puertas de igualar su mejor actuación en Wimbledon, que sigue siendo la tercera ronda alcanzada en la edición de 2021. Pese a la eliminación en sencillos, la colombiana aún continuará en Londres, ya que disputará el torneo de dobles junto a la argentina Solana Sierra, donde buscará extender su participación en el césped del All England Club.

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