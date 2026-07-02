“Prefiero no estar en el sitio de favorito”: Néstor Lorenzo antes del Colombia vs. Ghana

Néstor Lorenzo, DT de Colombia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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A un día del partido contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, dejó un mensaje de cautela en la rueda de prensa previa al compromiso. Aunque reconoció el crecimiento de su equipo durante el torneo, insistió en que no hay margen para el exceso de confianza y que la diferencia entre avanzar o quedar eliminado es mínima.

El seleccionador fue consultado por los elogios del técnico español Luis de la Fuente, quien ubicó a Colombia entre las candidatas al título. Sin embargo, Lorenzo aseguró que prefiere no asumir ese papel.

“Cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones lo hemos hecho, eso muestra un crecimiento de parte de Colombia en ese sentido. Salvo con Portugal, nos decían que tenemos que ser favoritos. El equipo ha aprendido con ese peso porque es un peso al ver que quedan excelentes selecciones. Se está viendo que la línea es fina entre quien pasa y quien no”, afirmó.

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Néstor Lorenzo destacó el nivel de Ghana previo al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El entrenador argentino también habló de Ghana y descartó cualquier posibilidad de subestimarlo. Aunque reconoció ciertas similitudes con otros equipos africanos enfrentados recientemente, aseguró que las individualidades marcan la diferencia. “Ghana tiene un gran equipo, con jugadores de primer nivel. Va a ser un partido duro”, señaló.

Además, explicó que aún no tiene claro cuál será el planteamiento del conjunto africano. “No sé si Ghana presentará un bloque bajo, a lo mejor quiere sorprender o sale a buscarlo con todo. No estoy tan seguro”, comentó.

Lorenzo también destacó la evolución del fútbol africano y aseguró que ya no es posible encasillar a estas selecciones únicamente por su capacidad física. “Los jugadores senegaleses, de Ghana, de Argelia y de Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con una característica, más que la física, que son dotados físicamente. Juegan muy bien y en los mejores equipos de Europa”, explicó.

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Néstor Lorenzo, con confianza plena en Luis Díaz

Uno de los nombres propios de la conferencia fue el de Luis Díaz. “Lucho ha hecho buenos partidos y ojalá lo haga el día de mañana, ojalá pueda competir y ser figura. Siempre está la expectativa en él por lo gran jugador que es”, aseguró.

Por otro lado, como ya es habitual, Lorenzo evitó entregar pistas sobre la alineación que enfrentará a Ghana. “Siempre preguntan por jugadores y formaciones, nunca les voy a decir, no lo saben ni los jugadores. Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel, que cualquiera puede jugar y cumplir la misma función”.

Finalmente, el técnico reconoció que el desgaste físico empieza a sentirse por los viajes, los cambios de horario y las exigencias propias del Mundial.

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“El campeonato empieza a ser denso desde lo físico, por los viajes, los cambios horarios y los protocolos que hay que cumplir y respetar. Eso empieza a ser un poco agotador, hay que preservar la integridad y la capacidad física a tope. Vamos a necesitar todo para mañana”, dijo.

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