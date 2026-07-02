Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

“Prefiero no estar en el sitio de favorito”: Néstor Lorenzo antes del Colombia vs. Ghana

El técnico de la selección de Colombia aseguró que el duelo contra Ghana será uno de los más exigentes del Mundial 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
02 de julio de 2026 - 09:41 p. m.
Néstor Lorenzo, DT de Colombia.
Néstor Lorenzo, DT de Colombia.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A un día del partido contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, dejó un mensaje de cautela en la rueda de prensa previa al compromiso. Aunque reconoció el crecimiento de su equipo durante el torneo, insistió en que no hay margen para el exceso de confianza y que la diferencia entre avanzar o quedar eliminado es mínima.

El seleccionador fue consultado por los elogios del técnico español Luis de la Fuente, quien ubicó a Colombia entre las candidatas al título. Sin embargo, Lorenzo aseguró que prefiere no asumir ese papel.

“Cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones lo hemos hecho, eso muestra un crecimiento de parte de Colombia en ese sentido. Salvo con Portugal, nos decían que tenemos que ser favoritos. El equipo ha aprendido con ese peso porque es un peso al ver que quedan excelentes selecciones. Se está viendo que la línea es fina entre quien pasa y quien no”, afirmó.

Le puede interesar: España se paseó en Los Ángeles y con una goleada 3-0 se clasificó a los octavos de final

Néstor Lorenzo destacó el nivel de Ghana previo al partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El entrenador argentino también habló de Ghana y descartó cualquier posibilidad de subestimarlo. Aunque reconoció ciertas similitudes con otros equipos africanos enfrentados recientemente, aseguró que las individualidades marcan la diferencia. “Ghana tiene un gran equipo, con jugadores de primer nivel. Va a ser un partido duro”, señaló.

Además, explicó que aún no tiene claro cuál será el planteamiento del conjunto africano. “No sé si Ghana presentará un bloque bajo, a lo mejor quiere sorprender o sale a buscarlo con todo. No estoy tan seguro”, comentó.

Lorenzo también destacó la evolución del fútbol africano y aseguró que ya no es posible encasillar a estas selecciones únicamente por su capacidad física. “Los jugadores senegaleses, de Ghana, de Argelia y de Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa. Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con una característica, más que la física, que son dotados físicamente. Juegan muy bien y en los mejores equipos de Europa”, explicó.

Le recomendamos: Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo, con confianza plena en Luis Díaz

Uno de los nombres propios de la conferencia fue el de Luis Díaz. “Lucho ha hecho buenos partidos y ojalá lo haga el día de mañana, ojalá pueda competir y ser figura. Siempre está la expectativa en él por lo gran jugador que es”, aseguró.

Por otro lado, como ya es habitual, Lorenzo evitó entregar pistas sobre la alineación que enfrentará a Ghana. “Siempre preguntan por jugadores y formaciones, nunca les voy a decir, no lo saben ni los jugadores. Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel, que cualquiera puede jugar y cumplir la misma función”.

Finalmente, el técnico reconoció que el desgaste físico empieza a sentirse por los viajes, los cambios de horario y las exigencias propias del Mundial.

Le puede gustar: Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo a la selección en los 16avos del Mundial 2026

“El campeonato empieza a ser denso desde lo físico, por los viajes, los cambios horarios y los protocolos que hay que cumplir y respetar. Eso empieza a ser un poco agotador, hay que preservar la integridad y la capacidad física a tope. Vamos a necesitar todo para mañana”, dijo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo Colombia

colombia Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo colombia

seleccion colombia

seleccion de colombia

Seleccion colombia Mundial

Mundial seleccion colombia

seleccion de colombia en el mundial

mundial de la FIFA

Mundial FIFA Colombia

Colombia en el Mundial de la FIFA

Mundial de la FIFA Colombia

Néstor Lorenzo mundial

mundial fifa Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo seleccion colombia mundial

cuando vuelve a jugar colombia en el mundial

cuando juega colombia en la copa del mundo

Colombia vs. Ghana

Colombia vs. Ghana partido

partido Colombia vs. Ghana

Colombia vs. Ghana donde ver

donde ver en vivo Colombia vs. Ghana

previa Colombia vs. Ghana

declaraciones Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo rueda de prensa

rueda de prensa colombia

colombia rueda de prensa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.