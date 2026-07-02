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“Colombia no es perfecta”: Carlos Queiroz calentó el partido de dieciseisavos del Mundial

El técnico del combinado africano elogió el nivel de la selección de Colombia, pero aseguró que su equipo puede hacerle daño.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
02 de julio de 2026 - 10:44 p. m.
Carlos Queiroz, DT de Ghana.
Carlos Queiroz, DT de Ghana.
Foto: EFE - EDUARDO LIMA
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A pocas horas del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, dejó claro que su equipo afrontará el compromiso sin miedo y convencido de que puede eliminar a uno de los favoritos del torneo.

Además de analizar al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, el entrenador portugués aprovechó la conferencia para recordar su paso por la selección de Colombia y enviar un mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol.

Queiroz aseguró que este tipo de partidos no permiten margen de error y que toda la energía deberá concentrarse en los 90 minutos, o incluso en una posible prórroga. “Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de extra tiempo. No hay que especular mucho, es un gran partido de fútbol”

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Lejos de sentirse incómodo por la importancia del encuentro, el técnico afirmó que la presión hace parte de este tipo de competencias y que su grupo intentará disfrutar el desafío. “La presión de un partido como este no es un problema, es un privilegio. Vamos a disfrutarlo y así construir el resultado que queremos”.

Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, elogió a la Colombia de Néstor Lorenzo

Aunque recordó con cariño al equipo que dirigió en la Copa América 2019, Queiroz afirmó que el cuerpo técnico ha estudiado a la Colombia actual, un equipo que considera muy diferente y mucho más consolidado. “Colombia es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones”, señaló.

No obstante, dijo: Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta".

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Carlos Queiroz y el emotivo mensaje por Des McAleenan

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Queiroz recordó a su exentrenador de porteros, Des McAleenan, quien falleció después de sufrir una profunda depresión tras permanecer aislado en Bogotá durante la pandemia del Covid-19.

El entrenador portugués pidió públicamente a la Federación Colombiana de Fútbol reparar lo ocurrido con la familia del preparador de arqueros. “Mañana debemos celebrar la vida. Quiero recordar a Des McAleenan y decirle a la Federación Colombiana que tiene una oportunidad de reparar lo que pasó con él y con su familia”.

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Carlos Queiroz también habló de James Rodríguez

Finalmente, Queiroz fue consultado por las versiones que señalaban un supuesto distanciamiento con James Rodríguez durante su etapa al frente de Colombia.

El portugués aseguró que desconoce esas versiones y reiteró que siempre trató por igual a todos los jugadores. “Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos. No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido”, concluyó.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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