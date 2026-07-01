¡Ojo, Colombia! Ghana recuperó a una de sus figuras y tomó decisión clave para el Mundial

Antoine Semenyo, jugador de Ghana. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

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Ghana continúa ultimando detalles para el trascendental enfrentamiento contra Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y recibió una noticia que fortalece sus aspiraciones. El delantero Antoine Semenyo, una de las principales figuras del conjunto africano, superó las molestias en el tobillo que lo habían puesto en duda tras el compromiso contra Croacia y estará disponible para el choque del próximo viernes en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La recuperación de Semenyo representa un alivio para el entrenador Carlos Queiroz, quien podrá contar con uno de sus hombres más peligrosos en ataque para enfrentar a la selección colombiana. El atacante había terminado con molestias físicas en el último encuentro de la fase de grupos, lo que generó incertidumbre sobre su presencia en el partido más importante del torneo para Ghana.

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Las buenas noticias no terminaron ahí para los africanos. El arquero Lawrence Ati-Zigi también recibió el alta médica luego de superar la lesión en la ingle que sufrió durante el compromiso contra Panamá. Sin embargo, pese a estar completamente recuperado, no volverá a la titularidad, ya que el cuerpo técnico decidió mantener la confianza en Benjamin Asare, quien respondió con buenas actuaciones durante su ausencia.

Asare convenció al entrenador con su rendimiento bajo los tres palos y continuará como el guardameta titular contra Colombia. La decisión fue confirmada por Henry Twum, director de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Ghana, quien además informó que Semenyo evolucionó favorablemente y está listo para competir desde el inicio si así lo determina el cuerpo técnico.

Otro de los futbolistas que dejó atrás los problemas físicos es el defensor Jerome Opoku. El zaguero central ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel luego de perderse el partido contra Croacia. No obstante, su regreso al once inicial todavía dependerá de la evaluación final de Queiroz, quien definirá la alineación en las horas previas al compromiso.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la Copa del Mundo?

El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas. El vencedor avanzará a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Suiza el próximo 7 de julio, en el Estadio BC Place Vancouver.

Con sus principales figuras recuperadas y varias decisiones ya tomadas, Ghana llega decidida a convertirse en un obstáculo de alto nivel para las aspiraciones mundialistas del conjunto colombiano.

Próximo partido – Dieciseisavos de final: Colombia vs. Ghana

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.

Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas City, Estados Unidos

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