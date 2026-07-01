Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

¡Ojo, Colombia! Ghana recuperó a una de sus figuras y tomó decisión clave para el Mundial

A dos días del decisivo partido por los dieciseisavos de final, la selección africana recibió importantes noticias desde su departamento médico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
01 de julio de 2026 - 02:21 p. m.
Antoine Semenyo, jugador de Ghana.
Antoine Semenyo, jugador de Ghana.
Foto: EFE - Bienvenido Velasco
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ghana continúa ultimando detalles para el trascendental enfrentamiento contra Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y recibió una noticia que fortalece sus aspiraciones. El delantero Antoine Semenyo, una de las principales figuras del conjunto africano, superó las molestias en el tobillo que lo habían puesto en duda tras el compromiso contra Croacia y estará disponible para el choque del próximo viernes en el Arrowhead Stadium de Kansas.

La recuperación de Semenyo representa un alivio para el entrenador Carlos Queiroz, quien podrá contar con uno de sus hombres más peligrosos en ataque para enfrentar a la selección colombiana. El atacante había terminado con molestias físicas en el último encuentro de la fase de grupos, lo que generó incertidumbre sobre su presencia en el partido más importante del torneo para Ghana.

Le puede interesar: Entrevista con Wílmer Cabrera: “El Mundial es el momento más icónico para un futbolista”

Las buenas noticias no terminaron ahí para los africanos. El arquero Lawrence Ati-Zigi también recibió el alta médica luego de superar la lesión en la ingle que sufrió durante el compromiso contra Panamá. Sin embargo, pese a estar completamente recuperado, no volverá a la titularidad, ya que el cuerpo técnico decidió mantener la confianza en Benjamin Asare, quien respondió con buenas actuaciones durante su ausencia.

Asare convenció al entrenador con su rendimiento bajo los tres palos y continuará como el guardameta titular contra Colombia. La decisión fue confirmada por Henry Twum, director de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Ghana, quien además informó que Semenyo evolucionó favorablemente y está listo para competir desde el inicio si así lo determina el cuerpo técnico.

Otro de los futbolistas que dejó atrás los problemas físicos es el defensor Jerome Opoku. El zaguero central ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel luego de perderse el partido contra Croacia. No obstante, su regreso al once inicial todavía dependerá de la evaluación final de Queiroz, quien definirá la alineación en las horas previas al compromiso.

Le recomendamos: Bielsa rompió el silencio tras su salida de Uruguay: “Es una caída difícil de soportar”

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la Copa del Mundo?

El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas. El vencedor avanzará a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Suiza el próximo 7 de julio, en el Estadio BC Place Vancouver.

Con sus principales figuras recuperadas y varias decisiones ya tomadas, Ghana llega decidida a convertirse en un obstáculo de alto nivel para las aspiraciones mundialistas del conjunto colombiano.

  • Próximo partido – Dieciseisavos de final: Colombia vs. Ghana
  • Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.
  • Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia).
  • Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas City, Estados Unidos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Colombia

Colombia Ghana

Ghana Colombia

Colombia vs. Ghana

Ghana vs. Colombia

Colombia en el Mundial de la FIFA

Mundial de la FIFA Colombia

Mundial de la FIFA

Colombia Mundial FIFA

Cuando juega colombia en el Mundial

proximo partido de Colombia en el Mundial

Mundial de la FIFA colombia

seleccion colombia

seleccion de colombia

seleccion de colombia mundial

partido Colombia vs. Ghana

Ghana vs. Colombia partido

Antoine Semenyo

Antoine Semenyo Mundial

Mundial Antoine Semenyo

Antoine Semenyo seleccion ghana

ghana

colombia

colombia en el mundial

mundial de colombia

mundial seleccion colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.