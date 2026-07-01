¿Si Colombia clasifica a octavos del Mundial 2026, cuándo, dónde y contra quién jugaría?

James Rodríguez, jugador de Colombia. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La selección de Colombia se juega este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 contra Ghana. En caso de conseguir el triunfo y avanzar a la siguiente fase del torneo, la tricolor ya tiene definido cuándo y dónde disputará su próximo compromiso, además de conocer los dos equipos que pelean por convertirse en su rival.

Si los dirigidos por Néstor Lorenzo logran superar al conjunto africano, volverán a la acción el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora de Colombia). El compromiso se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá, uno de los estadios más emblemáticos de la Copa del Mundo y con capacidad para más de 50.000 espectadores.

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El rival de Colombia saldrá del duelo entre Suiza y Argelia, una llave que enfrenta a dos selecciones que llegaron a esta instancia por caminos muy diferentes. Mientras los europeos avanzaron con autoridad como líderes de su grupo, los africanos clasificaron gracias a su condición de una de las mejores terceras selecciones del campeonato.

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Así viene Suiza, posible rival de Colombia, en la Copa Mundial de la FIFA

Suiza terminó en el primer lugar del Grupo B con siete puntos, luego de registrar dos victorias y un empate en la fase de grupos. El conjunto europeo derrotó a Canadá y a Bosnia y Herzegovina y empató contra Catar, resultados que le permitieron asegurar el liderato y confirmar el buen momento que atraviesa.

Así viene Argelia, posible rival de Colombia, en la Copa Mundial de la FIFA

Por su parte, Argelia tuvo un recorrido mucho más complicado para alcanzar los dieciseisavos de final. La selección africana empató con Austria, sufrió una contundente derrota contra Argentina y derrotó a jornada. Ese panorama le permitió llegar a cuatro puntos y meterse entre las mejores terceras del torneo.

Aunque el foco de Colombia está puesto en el exigente compromiso contra Ghana, el panorama del cuadro ya empieza a tomar forma. Una victoria no solo significaría mantener vivo el sueño mundialista, sino también abrir la puerta a un nuevo desafío contra Suiza o Argelia por un lugar entre las ocho mejores selecciones del planeta.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la Copa del Mundo?

El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas. El vencedor avanzará a los octavos de final del Mundial.

Próximo partido – Dieciseisavos de final: Colombia vs. Ghana

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.

Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas City, Estados Unidos

¿Si Colombia clasifica a octavos del Mundial 2026, cuándo, dónde y contra quién jugaría?

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026 (en caso de eliminar a Ghana).

Fecha: Martes 7 de julio de 2026.

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: BC Place.

Ciudad: Vancouver, Canadá.

Posible rival: El ganador de la llave entre Suiza y Argelia.

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