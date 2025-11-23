Logo El Espectador
Se inauguraron los Juegos Bolivarianos en Ayacucho y Colombia ya suma sus primeras medallas

Tras la ceremonia de inauguración, la delegación colombiana ya suma sus primeras preseas en el evento que inaugura el ciclo olímpico.

Fernando Camilo Garzón
23 de noviembre de 2025 - 05:23 p. m.
El levantador de pesas Jeison López y la luchadora Tatiana Rentería, ambos medallistas olímpicos, fueron los abanderados de la delegación nacional.
Foto: Comité Olímpíco Colombiano
Colombia tuvo un comienzo prometedor en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, el evento que abre oficialmente el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La primera medalla nacional llegó desde el tiro deportivo, con el equipo masculino de pistola de aire integrado por Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Rivera y Armando Gómez, que se colgó la plata en el Polígono de Las Palmas. Los tres tiradores sumaron 1671 puntos, quedándose con el segundo lugar frente a Perú (1677), mientras que Venezuela completó el podio con 1651.

A ese primer podio se sumó un arranque dorado en el ciclomontañismo, en el que Colombia hizo el 1–2 en el cross country femenino. Ana María Roa se proclamó campeona con un tiempo de 1:13:20, seguida por Diana Carolina Pinilla, plata con 1:14:05, en una exigente prueba en Ayacucho. El dominio tricolor quedó claro desde la segunda vuelta, cuando las colombianas tomaron el liderato y abrieron diferencias frente a la ecuatoriana Michela Adriana Molina, quien finalmente fue bronce. Estas preseas representan la primera medalla de oro y la segunda de plata para la delegación, que busca ratificar su protagonismo en el inicio del ciclo olímpico.

La celebración deportiva tomó impulso tras la vibrante inauguración oficial realizada en la histórica Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Las 17 delegaciones desfilaron en una ceremonia llena de color y simbolismo, marcada por la presencia de los abanderados colombianos Jeison López (pesas) y Tatiana Rentería (lucha), quienes portaron el Tricolor bajo un cielo iluminado. El escenario, que alguna vez defendió al puerto de piratas y corsarios, se transformó en un espacio de fiesta continental, acompañado por expresiones culturales peruanas, los juramentos de atletas y jueces, y el encendido del pebetero bolivariano, gesto que reafirmó la hermandad entre las naciones desde la primera edición de 1938 en Bogotá.

Este domingo 23 de noviembre marcó el inicio del calendario competitivo para Colombia en múltiples disciplinas, a falta de varios resultados. Con resultados sólidos, energía en la delegación y el impulso de sus abanderados, Colombia comienza con autoridad esta nueva edición de los Bolivarianos, un certamen que marca no solo un medallero, sino el inicio del camino hacia Los Ángeles 2028.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

