Sebastián Montoya: ¿Cuándo debuta? ¿Cómo es el calendario y cómo funciona la Fórmula 2?

Sebastián Montoya, piloto de la F2, con el equipo italiano PREMA. Foto: Prema Racing

Sebastián Montoya, hijo del expiloto colombiano de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, regresa a la pista de la Fórmula 2 luego de tres meses. El circuito callejero de Albert Park en Melbourne, Australia, lo recibe a él y a los otros 21 pilotos que hacen parte de la categoría que sirve como antesala de la F1.

Esta será la segunda temporada de Montoya en la F2 luego de lo que fue su duodécimo lugar, 91 puntos y tres podios en 2025. Ahora, con 20 años, este nuevo inicio para el hijo de Juan Pablo espera ser mejor en términos de resultados deportivos. Una buena cuota inicial para estar en la Fórmula 1.

Sin embargo, aunque en ocasiones ambas categorías compartan fechas, pistas y algo más, estas son diametralmente opuestas. Aquí le explicamos de qué se trata la Fórmula 2, cómo funciona su sistema de puntuación, su calendario y en qué se diferencia de la gran carpa de la velocidad.

¿Cómo son los monoplazas en la F2?

A diferencia de la F1, en la categoría en la que compite Sebastián Montoya todos los carros tienen el mismo chasis, motor y neumáticos. Esto significa que aunque compitan con equipos diferentes, todos están en igualdad de condiciones.

Muy distinto a lo que ocurre en la categoría reina donde cada escudería compite por hacer el mejor coche, lo cual le da claras ventajas a los pilotos para triunfar en el campeonato, más allá de si son los mejores de la parrilla.

Por eso se cree que la Fórmula 2 es el semillero de la Fórmula 1, pues forma a los talentos del futuro en una competencia en la que lo que más pesa es el talento individual. Ese que debe aparecer cuando el monoplaza no coopera.

¿Cómo es una semana de carrera en la F2?

Igual como ocurre en la F1, un fin de semana de carrera en la Fórmula 2 va de viernes a domingo. El primer día está dedicado a una práctica libre y la clasificación para la sprint. El piloto que consiga la pole obtiene dos puntos.

Durante el segundo día, los pilotos corren una carrera sprint (más corta que la del domingo) en la que los 10 primeros puestos se alinean de manera invertida. El décimo sale primero y quien haya clasificado primero sale décimo.

Finalmente, para el tercer y último día, independiente de cómo haya terminado la sprint, la cual entrega 10 puntos al ganador, la grilla se organiza como clasificaron el viernes, esta vez sin invertir posiciones de 1° al 10°.

¿Cómo le fue a Sebastián Montoya el año pasado en F2?

Montoya logró tres podios en la temporada 2025 de Fórmula 2. Un segundo puesto en el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña en Barcelona y otro en el Gran Premio de Gran Bretaña en la emblemática pista de Silverstone.

Pero sin duda el resultado más especial de Sebastián Montoya en la temporada anterior fue el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco. El circuito de Montecarlo fue testigo de una gran carrera del colombiano.

En esta misma pista, pero 22 años atrás su padre, Juan Pablo Montoya, ganaba ese mismo GP, pero en la Fórmula 1. Una tarde en la que un colombiano conquistó la carrera más famosa en la historia de la F1.

¿Cuánto dura una temporada de Fórmula 2?

Comenzando este sábado 7 de marzo de 2026 en Australia y terminando el próximo 6 de diciembre en el circuito Yas Marina en Abu Dhabi, la F2 consta de 14 carreras alrededor del mundo, con especial mención para Mónaco.

Habrá que esperar cómo resulta la temporada de Fórmula 2 para Montoya y si logra consolidarse en la categoría. Ese es el primer paso para soñar con estar algún día en la Fórmula 1, el ólimpo del automovilismo de velocidad del mundo.

