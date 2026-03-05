Colombia vs. Puerto Rico: hora y dónde ver el debut en el Clásico Mundial de Béisbol

Jugadores de la selección de béisbol en un partido de preparación. Foto: Federación Colombiana de Béis

Colombia inicia su tercera participación en el Clásico Mundial de Béisbol, el torneo más importante a nivel de selecciones del béisbol internacional.

La competencia se disputará del 5 al 17 de marzo y contará con la presencia de 20 selecciones repartidas en cuatro sedes. San Juan (Puerto Rico), Tokio (Japón), Houston y Miami (Estados Unidos). La gran final se jugará el martes 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami, escenario que promete un cierre emocionante para el certamen.

La selección colombiana integra el Grupo A, considerado uno de los más competitivos del torneo. Sus rivales en esta primera fase serán Puerto Rico, Cuba, Panamá y Canadá. Todos los partidos de este grupo se llevarán a cabo en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.

Para avanzar a la siguiente ronda, los cinco equipos del grupo se enfrentarán todos contra todos, y los dos equipos con el mejor récord pasarán a los cuartos de final. A partir de esa fase, la competencia será a partido único, lo que aumenta la presión y la emoción en cada juego.

El calendario de Colombia comenzará el viernes 6 de marzo a las 7:00 p.m., enfrentando a Puerto Rico en el debut, un partido que se perfila como uno de los más vibrantes por la localía y la calidad del rival.

Al día siguiente, el 7 de marzo a las 12:00 p.m., el equipo nacional medirá fuerzas con Canadá, selección que ha crecido en los últimos torneos y que siempre ofrece desafíos interesantes.

El domingo 8 de marzo a las 1:00 p.m., Colombia enfrentará a Cuba, una de las potencias clásicas del béisbol mundial, mientras que el lunes 9 de marzo, también a las 1:00 p.m., cerrará la fase de grupos frente a Panamá, un duelo clave entre selecciones sudamericanas.

Con jugadores experimentados y jóvenes talentos, Colombia buscará avanzar más allá de la fase de grupos y dejar una huella en el Clásico Mundial 2026.

Colombia vs. Puerto Rico: hora y dónde ver el debut en el Clásico Mundial de Béisbol

Fecha: viernes 6 de marzo.

Estadio: Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico.

Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney+.

