¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia en las eliminatorias al Mundial Fermenino?

Después del empate en La Paz, el equipo colombiano tendrá jornada de descanso en la Liga de las Naciones de la Conmebol.

Fernando Camilo Garzón
29 de noviembre de 2025 - 04:18 p. m.
Valerín Loboa, de Colombia.
Foto: EFE - Luis Gandarillas
La selección femenina de Colombia vivió en La Paz un partido difícil. El empate 1–1 contra Bolivia, última de la tabla, dejó una sensación agridulce para un equipo que había iniciado la Liga de Naciones Femenina con paso perfecto y que buscaba consolidar su liderato rumbo al Mundial de 2027.

Desde los primeros minutos, el equipo de Ángelo Marsiglia mostró intención y control. Con posesiones largas, ataques por los costados y varios remates bloqueados, la Tricolor parecía tener el partido bajo control.

Bolivia, que venía de dos derrotas contundentes, respondió con orden y fricción. A medida que el partido avanzaba, la altura y los cortes constantes empezaron a erosionar el ritmo colombiano. Un error en salida a los 23 minutos dio el primer susto, con un disparo al travesaño que despertó al público en el Hernando Siles. Ese aviso cambiaría luego el curso de un partido que dejó claro que ningún rival será sencillo.

El segundo tiempo arrancó torcido para Colombia. Un despeje defectuoso terminó en los pies de Sonia Turihuano, que sacó un remate imposible de atajar para poner el 1–0 parcial. Con la necesidad encima, Marsiglia movió el banco en busca de desborde y profundidad. Entraron Chacón, Carabalí y Landazury, y el equipo adelantó líneas sin renunciar a la paciencia con la pelota.

La búsqueda del empate se hizo más intensa, con ocasiones claras de Loboa y una presencia constante en el área. Y fue ahí, en una jugada al segundo palo a los 76 minutos, cuando Gabriela Rodríguez —en su debut con la absoluta— empujó la pelota para el 1–1 definitivo. El gol evitó una derrota inesperada, pero no disfrazó la falta de puntería que marcó el partido.

¿Entonces, cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina?

La Tricolor no disputará la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina por calendario competitivo —al haber nueve selecciones, cada una descansa una jornada—. Su próximo partido será el viernes 10 de abril de 2026, cuando enfrentará a Venezuela por la quinta fecha del certamen.

Ese duelo será clave para mantener el liderato y corregir lo que La Paz dejó en evidencia: la clasificación al Mundial no será un trámite. Aunque Colombia sigue en lo más alto de la tabla con siete puntos, la jornada se apretó con la victoria de Perú ante Chile y el empate entre Venezuela y Ecuador. El margen sigue siendo cómodo, pero no definitivo.

La quinta fecha tendrá un calendario intenso: Perú vs. Uruguay, Paraguay vs. Ecuador, Chile vs. Argentina y el cruce entre Colombia y Venezuela, un partido que suele dejar duelos cerrados y de mucho ritmo. La Tricolor buscará recuperar la contundencia que le faltó en La Paz para asegurar que el pequeño tropiezo no se convierta en tendencia.

Mientras tanto, el análisis del empate deja conclusiones valiosas. Colombia generó volumen de juego, tuvo personalidad para remontar. Pero también quedó claro que, en la altura o en el llano, los detalles definen partidos. Y a partir del 10 de abril, cada detalle contará más que nunca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

