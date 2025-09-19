No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sebastián Montoya, en el GP de Azerbaiyán: hora y dónde ver en vivo la Fórmula 2

Este viernes el piloto colombiano tuvo una buena “qualy”. Ahora, el fin de semana buscará un nuevo podio.

Fernando Camilo Garzón
19 de septiembre de 2025 - 11:23 p. m.
Sebastián Montoya, piloto colombiano que compite en la Fórmula 2
Sebastián Montoya, piloto colombiano que compite en la Fórmula 2
Foto: Archivo Particular
Sebastián Montoya aseguró un lugar destacado en la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2 tras la clasificación de este viernes en Bakú.

El colombiano había terminado décimo, pero las sanciones a otros pilotos lo beneficiaron y lo ubicaron en la octava casilla para la carrera del domingo, además de otorgarle el tercer puesto de salida en el esprint del sábado.

El piloto de 19 años, que marcha noveno en la clasificación general, vive un sólido debut en su primera temporada completa en la categoría.

Montoya ya suma dos podios, en Mónaco y Barcelona, y llega a Azerbaiyán con la expectativa de volver a pelear adelante y reforzar su posición dentro del top-10 del campeonato.

El fin de semana continuará con el esprint este sábado 20 de septiembre a las 5:15 a.m., mientras que la carrera principal será el domingo 21 a las 2:00 a.m. (hora de Colombia). Las pruebas podrán seguirse en ESPN, Disney+ y FITV.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

