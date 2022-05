Sebastián Montoya, listo para la tercera ronda de la Fórmula Regional Europea

Sebastián Montoya competirá desde este sábado en Mónaco en el Campeonato de la Fórmula Europea Regional / Cortesía Claro Foto: Claro

Sebastián Montoya está listo para encarar el Campeonato de la Fórmula Europea Regional (FRECA), en el que participará en la tercera parada de la competición este fin de semana en Mónaco.

Actualmente, tras las rondas puntuables desarrolladas en Monza e Imola, Sebastián Montoya, de 17 años, ocupa el primer lugar en la Copa de Rookies y es noveno en la clasificación general, con 20 puntos.

El piloto colombiano de la escudería Telmex Telcel Claro, que viene de correr además, con buenos resultados, en la Fórmula Regional Asiática, habló este martes con los medios de comunicación sobre lo que le depara el futuro y sus objetivos inmediatos.

Al respecto de cómo ve el desarrollo de su temporada en la FRECA, Montoya aseguró: “Terminamos las primeras dos rondas del campeonato con resultados bastante positivos. La velocidad cada vez va mejorando y con el equipo estamos trabajando más duro”.

Sobre la parada en Mónaco, que se realizará este 28 y 29 de mayo en el histórico circuito urbano de la capital del principado, el colombiano dijo: “Es una carrera bastante especial para mí, por la victoria de mi papá en el 2003. Y también es sueño correr en este trazado. Será mi primera vez en un circuito callejero y es un reto desafiante, pero con el equipo y los colombianos apoyándome, seguro nos irá bien”

La FRECA está adelante de la F4 y es el paso certificado por la FIA a la Fórmula 1. Son 10 rondas puntuables en circuitos que hacen parte de la máxima categoría: Monza, Imola, Mónaco, Le Castellet, Zandvoort, Hungaroring, SpaFrancorchamps, Spielberg, Barcelona y Mugell.

Al respecto, Montoya fue claro en asegurar que ese, la Fórmula 1, es uno de sus grandes objetivos de cara al futuro. “Al paso que vamos, vamos bien. No sabemos cómo será el futuro, pero la meta es la Fórmula 1. No sé cuándo pueda llegar, ojalá sea pronto. 2025 o 2026... Honestamente, no te puedo decir un año exacto”.

La relación de Sebastián Montoya con Juan Pablo Montoya

Además de los objetivos para la actual temporada y su carrera en el futuro, Sebastián Montoya también habló de la relación que tiene con su papá.

El año pasado, en una entrevista para El Espectador, el joven piloto ya había explicado el significado que tiene para él ser hijo de uno de los corredores más importantes que ha tenido la historia del automovilismo en Suramérica.

“La verdad es que a mí me gusta mucho ser su hijo, porque es una herramienta más que tengo. Y es mi propio papá. Lo tengo a una llamada, me contesta y yo le pregunto: ‘Oye, el carro me está haciendo esto, ¿qué debo hacer?’ y él me dice ‘debes hacer esto y si te pasa esto, haz esto’ y así... pero bueno, obvio, tiene sus cosas malas: uno es el hijo de Juan Pablo Montoya, todo el mundo te quiere correr a demostrarte que ellos sí pueden”.

Este martes, en la conferencia de prensa, Sebastián Montoya recalcó esa importancia de las enseñanzas que le ha dejado su papá.

“Este año he cambiado mucho gracias a la confianza que he ganado. Con los resultados que he tenido este año estoy bastante contento, pero quiero mejorar. Los consejos de mi papá son muy importantes. Me dice que tengo que disfrutar esto porque es un deporte bastante físico y mental, es muy difícil”.

“Es bastante interesante la relación que tengo con mi papá, porque lo veo como mi papá, nunca como una estrella de la Fórmula 1. Cuando era chiquito no entendía lo bueno que era y tuvimos muchas peleas. Era un reto. A veces cuando uno es pequeño cree que su papá no sabe nada. Y ahora me estoy dando cuenta que sabe mucho. Es muy bueno. Antes lo veía como un intenso, pero me he dado cuenta de que lo que quiere es lo mejor para mí”, agregó.

De hecho, hace unas semanas, hijo y padre participaron juntos en las 12 Horas de Sebring, aunque un accidente temprano en la carrera los sacó de competencia.

Al respecto, Montoya dijo: “Siempre he estado al lado de mi papá, básicamente, siendo su sombra a donde va. Estar en el mismo carro fue muy interesante, una experiencia increíble para comparar cómo trabaja mi él y cómo trabajo yo”.

