Montoya, de 21 años, ha competido durante sus dos primeras temporadas con la escudería italiana Prema, a la que llegó en 2025, después de su paso por la Fórmula 3. En esa estructura ha tenido la oportunidad de…

Sebastián Montoya tendrá un nuevo equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 2. Este viernes se confirmó que el piloto colombiano cambiará de escudería para continuar su carrera en la categoría intermedia. El anuncio también garantiza su presencia en la competición por tercer año consecutivo, después de dos campañas con Prema Racing.

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Montoya, de 21 años, ha competido durante sus dos primeras temporadas con la escudería italiana Prema, a la que llegó en 2025, después de su paso por la Fórmula 3. En esa estructura ha tenido la oportunidad de adaptarse a los monoplazas de la categoría, aunque el rendimiento del equipo ha variado considerablemente entre ambos cursos.

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Su estreno en 2025 dejó un balance positivo: terminó duodécimo en el campeonato de pilotos con 91 puntos y tres podios, incluido un tercer puesto en la carrera principal de Mónaco. Sin embargo, en 2026 su rendimiento y el del equipo cayeron. Con dos fechas pendientes, acumula apenas 30 unidades, ocupa la decimoséptima posición y solo ha conseguido un podio, en Austria.

Su próximo destino será DAMS Lucas Oil, escudería francesa que esta temporada contó con el bosnio Dino Beganovic y el polaco Roman Bilinski. El primero asumirá funciones como piloto de reserva y desarrollo de Ferrari en 2027, mientras que Bilinski continuará en la Fórmula 2 con Hitech GP. Por ahora, el equipo no ha confirmado quién acompañará a Montoya.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar excelentes pilotos y ganar carreras. ¡Ya tengo ganas de salir a la pista y empezar!”, manifestó el piloto colombiano en un comunicado oficial de su nueva escudería.

Charles Pic, expiloto de Fórmula 1 y propietario de DAMS Lucas Oil, destacó que Montoya “ha adquirido una valiosa experiencia y ha demostrado un gran potencial”. La escudería francesa ocupa actualmente el quinto puesto del campeonato de equipos, con 173 puntos, mientras que Prema Racing marcha décima, con 51 unidades.

Antes de incorporarse a DAMS, el hijo del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya todavía deberá disputar dos fines de semana con Prema. La penúltima fecha se celebrará del 27 al 29 de noviembre en el circuito de Lusail, Catar. Después, la temporada concluirá del 4 al 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

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