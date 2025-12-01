Selección colombiana de patinaje, equipo del año para El Espectador y Movistar: reviva sus triunfos

La selección colombiana de patinaje de Velocidad, tras su llegada al país luego de conquistar el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, realizado en Beidaihe, China. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La selección de Colombia de patinaje cerró 2025 reafirmándose como la potencia indiscutible del patinaje de velocidad mundial, un dominio que la llevó a ser reconocida como Equipo del Año por El Espectador y Movistar.

La distinción llega después de conquistar su título número 22 en el Campeonato Mundial de Beidaihe, China, y el decimoquinto de manera consecutiva, una racha histórica que resume la magnitud de su hegemonía.

El equipo nacional acumuló 44 medallas —20 de oro, 16 de plata y ocho de bronce— y dominó desde el inicio un certamen en el que potencias como Italia, Chile y Ecuador quedaron muy por detrás.

El desempeño de la delegación colombiana estuvo marcado por resultados sobresalientes en las pruebas de fondo y velocidad, en las que se destacaron patinadores como Juan Jacobo Mantilla, Kollin Castro, Gabriela Rueda y María Fernanda Timms.

Con estos resultados, Colombia aseguró el título mundial incluso antes de las dos últimas jornadas del campeonato. La delegación estuvo integrada por 32 patinadores y contó con un cuerpo técnico liderado por Elías del Valle, junto a Iván Vargas, Juan Carlos Baena y Anwar Cárdenas.

El regreso del equipo al país estuvo acompañado por un emotivo reconocimiento en Bogotá, donde Fedepatín celebró un proceso que lleva más de dos décadas construyéndose con disciplina, planificación y talento.

El presidente de la Federación, Alberto Herrera Ayala, destacó la dificultad de sostener una hegemonía que ya suma 15 coronas consecutivas, y que se ha logrado gracias a una estructura sólida que combina apoyo técnico, competencias permanentes y un relevo generacional que no deja de sorprender.

Además, la distinción también se respalda en la histórica actuación del equipo en los Juegos Mundiales Chengdú, China, 2025. El patinaje colombiano firmó su mejor presentación en este evento con siete oros, cinco platas y un bronce. La delegación brilló con actuaciones contundentes de María Fernanda Timms, Gabriela Isabel, Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla.

En total, el patinaje aportó 13 de las 21 medallas colombianas y llevó al país a instalarse en el top 10 del medallero general, como el mejor representante del continente.

Sobre esta presentación en los Juegos Mundiales, Elías del Valle expresó su satisfacción. “Es la mejor participación en la historia de todos los juegos que ha tenido el patinaje colombiano. Seguimos marcando la ruta del éxito con grandes corredores, mucha experiencia y una preparación siempre excelente”, comentó el entrenador.

El impacto de esta temporada también se reflejó en las nominaciones al Deportista del Año El Espectador 2025. El patinaje, entre artístico y de velocidad, acumuló ocho nominaciones en distintas categorías. En mayores aparecen Gabriela Isabel Rueda —triple campeona mundial y figura en los World Games—, María Fernanda Timms y Juan Jacobo Mantilla.

En el patinaje artístico, el campeón mundial Brayan Carreño también figura entre los nominados gracias a sus títulos en Beijing y en la Artistic International Series. El talento juvenil estuvo representado por Kollin Andrea Castro, figura de los Panamericanos Junior y medallista mundial.

Por su lado, el cuerpo técnico también fue protagonista. Elías del Valle, con 25 años entregando triunfos al país, fue nominado como mejor entrenador tras liderar la consecución de 20 oros, 16 platas y 8 bronces en el Mundial, además de sobresalir en los World Games.

La Federación, bajo la dirección de Alberto Herrera, sumó además una nominación a Mejor Dirigente del Año por su gestión administrativa y deportiva.

Por eso, la selección colombiana de patinaje recibe la distinción de Equipo del Año en los premios Deportista del Año, que El Espectador entrega desde hace 65 años. La hegemonía del combinado nacional, su proceso formativo y su inagotable producción de talentos confirman que Colombia, sobre el asfalto, es una potencia imbatible.

