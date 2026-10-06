 

Tatiana Calderón y la historia detrás de su impresionante victoria en Brasil

A comienzos de año, Tatiana Calderón no sabía dónde iba a correr. En septiembre, levantó los brazos en Brasil y se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera general de NASCAR Brasil. Entre esos dos momentos hay una carrera de más de dos décadas: comenzó a los nueve años en un kart, llegó a conducir un Fórmula 1 y ahora busca dejar de ser solamente la primera mujer en competir para convertirse también en una de las primeras en ganar.

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Ana Sofía Gamboa Perdomo

Camilo Andrés Suárez Riaño

Camilo Andrés Suárez Riaño

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