Titanes volvió a vencer a Tigrillos y dejó prácticamente sentenciada la final

Nada puede detener a Titanes de Barranquilla en la Liga Profesional de Baloncesto. En toda la temporada no lo lograron los refuerzos de los demás equipos, ni la estrategia defensiva que implementaron contra las estrellas del cuadro atlanticense. Y tampoco las noches en las que no estuvieron finas sus figuras porque cuando no estuvo uno inmediatamente salió otro.

Ni siquiera pudo frenarlos el buen partido que hizo Tigrillos en la noche de este sábado en el segundo juego de la final y que terminó perdiendo por un marcador de 89-75 en favor del cuadro del Atlántico.

Los antioqueños salieron intensos y con buen ritmo, intentando cambiar la desastrosa imagen del primer juego en el que perdieron por una diferencia de 35 puntos.

Y a pesar de que Titanes no tuvo su mejor noche logró llevarse el primer cuarto, no con los 20 puntos de diferencia de la noche anterior, pero sí por una brecha de una posesión con un parcial de 24-21.

El problema para Tigrillos fue que a pesar de que hizo un buen juego, de que logró abrir los lanzamientos desde el perímetro, de que tuvo intensidad y de que anuló ofensivamente al quinteto de los barranquilleros, cuando Titanes se vio en problemas apeló a su juego de conjunto y nuevamente encontró respuestas en la profundidad de su plantilla.

Y aparecieron las figuras de Juan Diego Tello y de Hansel Atencia. Y con el ritmo que imprimió la banca empezó a afinarse también Jonathan Rodríguez, Selem Safar y Guillermo Díaz. Y la maquina barranquillera, que empezó adormilada, en el segundo cuarto logró ampliar su ventaja a siete puntos con un parcial de 48 a 41.

Tigrillos, eso sí, vendió cara la derrota. Mostró, hasta donde pudo, una cara más digna que la que tuvo en el primer juego, en el cual prácticamente no apareció y le entregó la victoria a Titanes a solo dos minutos de haberse iniciado el partido.

Esta noche fue diferente, está noche hubo batalla. Sin embargo, hasta en sus peores días, parece inevitable que Titanes no se lleva la victoria.

Por eso no ha perdido un solo juego en la temporada y por eso cuando Piratas o Cafeteros de Armenia, este último en la semifinal del torneo, jugaron un mejor partido que los de Barranquilla, la inercia y la profundidad de la plantilla de Titanes arrollaron al rival y le dieron la victoria a los actuales tricampeones de la liga.

Y eso que en el tercer cuarto Tigrillos se puso a dos puntos y empezó la última manga esperanzado con poder arañar una victoria. Con un Gelvis Solano de espectáculo, liderando a su equipo en puntos (27) rebotes (10) y asistencias (5), Tigrillos mantuvo vivo el partido hasta el último minuto.

Y fue ahí, en los instantes finales, cuando los pequeños detalles definen los partidos, que Titanes sacó la diferencia para ganar el compromiso con un Juan Diego Tello imperial, promediando 24 puntos, 20 rebotes y cuatro asistencias. Números demoledores que fueron demasiado para los antioqueños.

Cuando Tigrillos empezó a fallar bandejas sencillas a ocho minutos de acabar el compromiso los Barranquilleros ajustaron sus líneas, encestaron pelotas claves, ampliaron la diferencia y cerraron la victoria. Frustrante para Tigrillos que hizo el mejor partido posible y al final le dejó servido el tetracampeonato a los atlanticenses.

¡Mataron al tigre y se asustaron con el cuero!

En el tercer partido de la final, que se jugará este lunes a las 7:00 p.m. (Win Sports), podría definirse la liga. Si gana Titanes asegurará su cuarto campeonato consecutivo en la liga, pero si Tigrillos logra dar el golpe, la serie se extenderá hasta un cuarto juego que se disputaría el próximo miércoles a las 7:30 p.m.

Por: Fernando Camilo Garzón - @FernandoCGarzon