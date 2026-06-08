Toros del Valle venció a Paisas y se coronó campeón del baloncesto colombiano

El equipo vallecaucano superó a Paisas en el cuarto juego de la final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto, cerró la serie 3-1 y celebró un campeonato histórico en Medellín. Foto: DPB

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Toros del Valle se proclamó campeón de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional tras imponerse 78-73 a Paisas de Medellín en el Coliseo Iván de Bedout y cerrar la serie final con un contundente 3-1.

Ante un escenario repleto y con ambiente de definición, el equipo dirigido por Bernardo Fitz González resistió la reacción de los antioqueños en los minutos decisivos y consiguió el primer campeonato profesional de su historia bajo la denominación de Toros.

Un arranque demoledor marcó la diferencia

La visita tomó el control desde los primeros minutos. Con una propuesta agresiva en defensa y efectiva en ataque, Toros encontró rápidamente respuestas en Hayner Montaño, quien abrió el marcador con un lanzamiento de tres puntos.

Aunque David Ojeda intentó mantener a Paisas cerca en el marcador, el conjunto vallecaucano protagonizó un tramo dominante con una racha de 15 puntos consecutivos. Emanuel Payton, Hayner Montaño y James Montgomery lideraron la ofensiva que permitió construir una amplia ventaja durante el primer cuarto.

La diferencia llegó a ser de 18-2 y obligó a Paisas a remar desde atrás durante gran parte del encuentro. Además de la efectividad ofensiva, la profundidad de la plantilla fue una de las principales fortalezas de Toros, que mantuvo la intensidad gracias a constantes rotaciones.

Al término del primer periodo, los visitantes ya ganaban 28-16.

Paisas reaccionó y mantuvo viva la final

Impulsado por el respaldo de su afición, el equipo antioqueño mejoró notablemente en el segundo cuarto. La presión defensiva aumentó y las oportunidades ofensivas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia.

Paisas logró descontar parte de la diferencia al imponerse 23-21 en el periodo, aunque nunca consiguió arrebatarle el control del juego a su rival. Cada intento de acercamiento encontraba una respuesta inmediata de Toros.

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Antes del descanso llegó una acción clave. A falta de 18 segundos para finalizar la primera mitad, Samuel Mojica encestó un triple que permitió a los vallecaucanos conservar una ventaja importante. El marcador quedó 49-39 al finalizar los primeros veinte minutos.

La presión local llevó la definición hasta el final

En el tercer cuarto, Paisas intensificó su reacción. Davion Bailey y Marcus Weathers asumieron el protagonismo ofensivo y redujeron progresivamente la diferencia.

Los locales mejoraron sus porcentajes de lanzamiento y encontraron la forma de incomodar a Toros, que vio cómo la ventaja se reducía considerablemente. Sin embargo, Emanuel Payton convirtió un tiro libre en los segundos finales del periodo para sostener la ventaja de los visitantes, que cerraron el cuarto arriba 61-56.

Una jugada decisiva selló el campeonato

El último periodo tuvo toda la tensión esperada de una final. Paisas consiguió igualar el compromiso e incluso tomó la delantera cuando faltaban poco más de seis minutos para el final.

Davion Bailey lideró la ofensiva local y el intercambio de canastas mantuvo el suspenso hasta los instantes decisivos. Con el marcador empatado 68-68, ambos equipos llegaron a un cierre de alta tensión.

La jugada que terminó definiendo el campeonato apareció cuando restaban 47 segundos. Tras un lanzamiento fallido de Emanuel Payton, James Montgomery capturó un rebote ofensivo y, rodeado por defensores, anotó una canasta con falta incluida. Posteriormente convirtió el tiro libre adicional para colocar el marcador 75-73 a favor de Toros.

Paisas tuvo una última oportunidad para responder, pero no logró concretarla. En los segundos finales, Payton aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres y sentenció el 78-73 definitivo.

James Montgomery brilló en la final

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue James Montgomery. El estadounidense firmó un doble-doble con 11 puntos, 18 rebotes y 2 asistencias, actuación que resultó determinante para asegurar la victoria y el campeonato.

Su presencia en ambos costados de la cancha fue fundamental durante todo el compromiso y especialmente en la jugada que terminó inclinando la balanza a favor de Toros.

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SaQuan Singleton fue elegido MVP de las Finales

Más allá del resultado del cuarto partido, la serie dejó como gran figura a SaQuan Singleton, quien fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales.

El norteamericano promedió 13,2 puntos, 8,5 rebotes y 5,5 asistencias por encuentro, consolidándose como uno de los líderes del equipo campeón. Su influencia fue constante a lo largo de la serie y quedó evidenciada desde el primer partido, cuando registró un triple-doble en la victoria de Toros en Cali.

Con el título conseguido en Medellín, Toros del Valle escribió una página histórica para la organización y celebró la conquista de su primer campeonato profesional bajo esta denominación.

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