Tres oros y un inicio soñado: Colombia brilló en los Juegos Parasuramericanos

Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se realizan del 2 al 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi. Foto: Gobernación del Cesar

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Colombia comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Parasuramericanos gracias a una destacada actuación en el Paraciclismo de ruta, disciplina que abrió la programación deportiva con la prueba de contrarreloj individual. La delegación nacional sumó seis medallas en la primera jornada, repartidas en tres oros, dos platas y un bronce, consolidándose desde el inicio como una de las grandes protagonistas del certamen.

La primera medalla dorada para el país llegó por intermedio de la boyacense Carolina Munévar, quien dominó la categoría C1-C3 damas al detener el cronómetro en 13:58.340. La colombiana mostró un ritmo sólido durante todo el recorrido y se quedó con el primer lugar de la prueba.

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Poco después fue el turno de Paula Ossa, quien se impuso con autoridad en la categoría C4-C5 damas. Ossa registró un tiempo de 28:04.191 y cruzó la meta con una ventaja superior a los cuatro minutos sobre sus rivales, una diferencia que reflejó el amplio dominio que tuvo durante la competencia.

El tercer oro colombiano llegó en la categoría B varones tándem. La dupla antioqueña conformada por Javier Serna y Santiago Vélez completó el recorrido en 35:00.295, resultado que les permitió subir a lo más alto del podio.

La cosecha nacional también incluyó dos medallas de plata. Esnéider Muñoz finalizó segundo en la categoría C1-C3, mientras que Diego Dueñas obtuvo el mismo resultado en la C4-C5, aportando dos nuevas preseas para Colombia.

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Por su parte, Juan Gómez cerró la brillante jornada con una medalla de bronce en la categoría C4-C5, permitiendo que el país finalizara el día con un balance altamente positivo en esta disciplina.

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