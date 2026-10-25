Un universo inesperado en Colombia: la germinación del críquet en nuestro país

Para encontrarlo hay que internarse en el norte de Bogotá, hacia La Conejera, en Suba. Dentro del Bogotá Sports Club aparece un universo distinto. En una de las puertas de…

El fútbol es el deporte más popular del planeta. El segundo, según estimaciones que le atribuyen alrededor de 2.500 millones de seguidores, es uno cuyas reglas resultan desconocidas para buena parte de los colombianos: el críquet. Una pasión multitudinaria en India, Pakistán, Australia e Inglaterra que, aunque parezca sorprendente, también tiene un pequeño lugar en Colombia.

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Para encontrarlo hay que internarse en el norte de Bogotá, hacia La Conejera, en Suba. Dentro del Bogotá Sports Club aparece un universo distinto. En una de las puertas de sus quioscos se ve el escudo de un equipo de fútbol, el del West Ham United. Sin embargo, esa es apenas la primera señal de entrada a un pedazo de Inglaterra.

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En el recinto, se escuchaban conversaciones en inglés, pronunciadas con acentos distintos. Había personas que hablaban de la altura de la ciudad, los trabajos que las trajeron a Colombia o las familias que formaron. Era la Sabana bogotana, pero con un grupo que practica un deporte que nunca había visto jugar.

Unos sostenían bates de madera. Otros se preparaban para lanzar una pequeña pelota hacia tres estacas clavadas en el suelo. El críquet enfrenta a dos equipos de once jugadores: mientras uno batea para conseguir carreras, el otro intenta eliminar a sus bateadores. En el centro del campo está el pitch, una franja rectangular de poco más de veinte metros. Los partidos pueden durar unas tres horas, una jornada completa o incluso cinco días, según la modalidad. Explicar todas sus reglas requeriría bastante más espacio; entender por qué se juega en Colombia exige, sobre todo, escuchar a quienes lo practican.

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Esta escena, sin embargo, tiene antecedentes de más de un siglo. Los primeros registros del críquet en el país se remontan a 1897, cuando los británicos introdujeron una disciplina que, a diferencia del fútbol, no consiguió extenderse entre la población local.

Patrick Raikes, bogotano él, creció cerca de esa tradición. Su padre era inglés y, desde pequeño, estuvo familiarizado con los partidos que se organizaban en el antiguo Club Inglés. Allí coincidían ingleses, escoceses e integrantes de otras comunidades extranjeras que habían encontrado en Colombia un lugar para vivir.

Durante décadas, el deporte apareció y desapareció al ritmo de esas comunidades. A partir de 2014 comenzó una nueva etapa de organización, bajo el nombre de Cricket Colombia. Hoy, de acuerdo con Abhas Srivastava, presidente de este organismo, existen ocho clubes activos: dos en Bogotá, dos en Cali y uno en Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Entre 100 y 120 personas participan regularmente en el ámbito competitivo.

La mayoría de sus practicantes tienen algo en común y es que nacieron lejos de aquí. Algunos llegaron por trabajo; otros, por amor. Hay quienes crecieron en Colombia, pero heredaron de sus padres una afición que no se arraigó entre sus vecinos. Y, sin embargo, para muchos de ellos el críquet terminó convirtiéndose en una manera inesperada de hacer comunidad por estos lares.

Del mundo pa Colombia

Martin Knight, tras una carrera en la élite del squash, vino desde Nueva Zelanda para entrenar a la selección colombiana de esa disciplina. Pensaba quedarse tres o cuatro años. Una década después, sigue viviendo en Bogotá.

Martin Knight, oriundo de Nueva Zelanda, es una de las figuras de la selección colombiana de críquet. Foto: Richard León

El críquet había sido parte de su vida cuando era niño por lo que llevaba mucho tiempo sin practicarlo. Hasta que un día escuchó a dos australianos conversando en inglés en un gimnasio. Se acercó y descubrió que existía una comunidad de extranjeros que se reunía para jugar.“Me dijeron que hubo una comunidad extranjera que jugaba críquet acá en Bogotá y me preguntaron si quería jugar. No había jugado por mucho tiempo”, recuerda.

Aquellos encuentros le devolvieron algo que no esperaba encontrar en Colombia: la posibilidad de compartir una tradición con personas que también habían dejado sus países. Martin lo describe como una “mini casa fuera de casa”. No todos llegaron al deporte de la misma manera. Para Raikes, el críquet es una herencia que atraviesa generaciones. Para Knight, fue un reencuentro con su niñez.

Para los indios Vijay Pratap Singh y Amit Raj, en cambio, representa una pasión que en su país de origen ocupa un lugar comparable al del fútbol entre los colombianos. “En India, el críquet es una religión. Desde niño, es el primer deporte que jugamos”, explica Singh.

Allá, los grandes partidos congregan multitudes y las figuras del deporte alcanzan una popularidad extraordinaria. Crecer en ese ambiente significa aprender a batear y lanzar casi con la misma naturalidad con la que un niño colombiano aprende a patear un balón.

Vijay soñó alguna vez con representar a India. Pero los estudios, el trabajo y, posteriormente, la migración lo llevaron por otro camino. Hace más de nueve años llegó a Colombia, donde formó una familia. Cuando descubrió que aquí también se jugaba críquet, comenzó a entrenar y terminó encontrando una oportunidad deportiva que parecía haber quedado atrás.

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Amit, también nacido en India, construyó su vida en Bogotá. Es empresario, está casado con una colombiana y tiene un hijo. Para él, la cancha es un lugar donde confluyen dos dimensiones de su identidad: la tradición deportiva del país donde nació y los vínculos familiares que ha construido en Colombia.

Dian Perera, capitán de la selección colombiana de críquet, y Abhas Srivastava, presidente de Cricket Colombia Foto: Cricket Colombia

El críquet reúne historias semejantes, aunque no idénticas. Algunos jugadores proceden de Australia, Pakistán, Sudáfrica, o Sri Lanka, país del que viene Dian Perera, capitán del combinado nacional, además de países del Caribe.

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“Es un deporte muy social: cuando se termina el partido en la cancha, los equipos se unen, se toman una cerveza juntos, se ríen”, cuenta Raikes. Esa convivencia explica parte de su permanencia. La otra parte es una obstinación que obliga a resolver problemas poco habituales para quienes practican deportes populares.

El primero es encontrar dónde jugar. Martin calcula que necesitan una superficie equivalente a casi dos canchas de fútbol. En Bogotá, donde los espacios deportivos tienen una demanda constante, conseguirla no resulta sencillo. Además del Bogotá Sports Club, los jugadores han recurrido a terrenos en Mosquera. En Cali y Medellín han adaptado campos de polo.

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El segundo problema es conseguir los implementos. Buena parte de los bates, pelotas, cascos, guantes y protecciones debe importarse, porque en Colombia prácticamente no existe un mercado para estos implementos.

La delegación colombiana en el International Masters Cricket de Guyana 2026. Foto: Cricket Colombia

Y el tercero es pagar las cuentas. “Hoy el críquet en Colombia se sostiene gracias al esfuerzo de los propios jugadores, voluntarios, clubes y algunos patrocinadores que creen en este proyecto”, explica Abhas. Organizar partidos, preparar escenarios y coordinar viajes son tareas que sus integrantes asumen sin una gran estructura profesional detrás.

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No se trata, entonces, de una comunidad que simplemente se reúne los fines de semana para recordar su lugar de origen. Es un grupo de personas que dedica tiempo, trabajo y dinero a mantener vivo un deporte que casi nadie conoce en el país donde decidieron establecerse. Esa perseverancia los ha llevado mucho más lejos de lo que imaginaban.

Y de Colombia pa’l mundo

Hay una particularidad en la selección colombiana de críquet y es que varios de sus jugadores nacieron en países donde este deporte es una pasión nacional. Esa mezcla de orígenes tiene estos días una vitrina internacional. En Guyana se disputa el Mundial Másters para mayores de 40 años, un torneo que reúne a selecciones de países con mayor tradición en el críquet. Colombia participa como único representante sudamericano.

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El combinado nacional llega después de haber organizado el Campeonato Sudamericano en Mosquera, donde terminó tercero. Sin embargo, el desafío de competir en un Mundial comenzó mucho antes de pisar la cancha.

Había que pagar inscripciones, tiquetes, alojamiento, uniformes y equipamiento. En un deporte sin grandes patrocinadores ni una estructura económica sólida, reunir los recursos necesarios amenazaba con convertirse en un obstáculo insuperable. Entonces, tres empresarios que también forman parte de esta comunidad decidieron asumir los gastos. Amit Raj, mediante Wofeltex; Kamal, a través de Frost Food; y Vijay Pratap Singh, con Almos, aportaron aproximadamente 40.000 dólares.

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Entrenamiento de la selección colombiana de crícket en el Bogotá Sports Club, al norte de la capital. Foto: Richard León

Amit explica que dividieron los compromisos según las posibilidades de cada negocio. Wofeltex asumió la inscripción, Frosfood se encargó de viajes y alojamiento, y Almos contribuyó con uniformes e implementos. La idea era que el dinero no impidiera representar a Colombia.

Pero detrás de esa inversión hay motivaciones que no aparecen en ningún presupuesto. Martin Knight ya conocía el orgullo de representar al país. Como entrenador de squash acompañó a deportistas colombianos en competencias del ciclo olímpico, incluidos Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Lo que jamás imaginó fue que algún día también vestiría sus colores como jugador.

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Para Vijay, la experiencia significa cumplir, aunque de una manera inesperada, aquel sueño deportivo que comenzó en su infancia india. Para Amit, en cambio, el significado se proyecta hacia la siguiente generación. “Yo siempre digo que estoy jugando críquet para mi hijo. Cuando sea grande, puede decir que mi papá jugó para la selección, que representó a Colombia”.

En esa frase cabe buena parte de la historia de estos migrantes. Construyeron aquí sus familias y encontraron una comunidad. Ahora tienen la oportunidad de representar al país que se convirtió en su hogar.

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Pero mientras la selección compite en Guyana, quienes dirigen el críquet colombiano tienen la mirada puesta en un desafío que trasciende cualquier resultado en este Mundial: conseguir que el deporte deje de depender casi exclusivamente de quienes llegaron del extranjero.

“Si queremos que el críquet tenga un futuro en Colombia, no podemos depender solamente de las comunidades extranjeras que ya conocen el deporte”, advierte Abhas. Por eso trabajan para acercarlo a niños y jóvenes, mediante actividades en colegios y comunidades locales. En Bogotá han llevado iniciativas a instituciones como El Camino y el Colombobritánico.

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El crecimiento también comienza a tener una dimensión femenina, con equipos en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Todavía son esfuerzos modestos, pero algunos colombianos ya han encontrado su lugar en las canchas.

Uno de ellos es Edwin Peña, bogotano. Descubrió el críquet a través de las redes sociales y decidió probar suerte en una disciplina cuyas reglas apenas conocía. Terminó compartiendo equipo con personas que habían crecido entre bates y pelotas. “Nunca me he sentido perdido aquí, rodeado de personas de distintas nacionalidades y culturas. Me ha parecido una experiencia fascinante llegar aquí”.

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Edwin representa justamente el futuro que Abhas y los demás jugadores imaginan. Uno en el que los colombianos no necesiten haber heredado el críquet de sus padres ni haber vivido en el extranjero para interesarse por él. Su aspiración es que cada vez se escuche más español tanto en los entrenamientos como en los partidos, hasta que el deporte desarrolle una identidad propia.

La idea resulta especialmente sugestiva después de visitar el Bogotá Sports Club. Allí es fácil sentir que uno ha salido del país sin abandonar la sabana. Pero quizá eso sea precisamente lo que está cambiando. Su mayor victoria no estará necesariamente en lo que ocurra por estos días en Guyana, sino en la posibilidad de que, dentro de unos años, un niño colombiano empuñe por primera vez un bate sin encontrar nada extraño en ello.

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