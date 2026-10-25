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Un universo inesperado en Colombia: la germinación del críquet en nuestro país

Una comunidad de extranjeros mantiene vivo uno de los deportes más populares en un país que apenas lo conoce. Mientras juegan el Mundial Másters en Guyana, sus jugadores sueñan con que esta disciplina eche raíces entre nosotros.

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Daniel Bello
Daniel Bello
Críquet Colombia
La selección colombiana de críquet está compuesta en su mayoría por extranjeros que se radicaron en el país.

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El fútbol es el deporte más popular del planeta. El segundo, según estimaciones que le atribuyen alrededor de 2.500 millones de seguidores, es uno cuyas reglas resultan desconocidas para buena parte de los colombianos: el críquet. Una pasión multitudinaria en India, Pakistán, Australia e Inglaterra que, aunque parezca sorprendente, también tiene un pequeño lugar en Colombia.

Para encontrarlo hay que internarse en el norte de Bogotá, hacia La Conejera, en Suba. Dentro del Bogotá Sports Club aparece un universo distinto. En una de las puertas de…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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