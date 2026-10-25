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Una caída no es fracaso: ilusiona el futuro de la gimnasia en Colombia

La delegación nacional cerró su participación en la principal cita de la gimnasia artística con resultados inéditos y, por ende, históricos. A pesar de que no hubo medallas, hay que dimensionar lo conseguido en Países Bajos.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Ángel Barajas (izq.) y Camilo Vera, figuras de la selección colombiana de gimnasia artística.
Ángel Barajas (izq.) y Camilo Vera, figuras de la selección colombiana de gimnasia artística.
Foto: COC

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Colombia se fue sin medallas del Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, pero regresó con una certeza: compite entre los mejores. Ayer el cierre fue doloroso. Ángel Barajas y Camilo Vera llegaron a la final de barra fija con expectativas de podio, pero ambos cayeron durante sus rutinas y recibieron 13,333 puntos. Vera terminó sexto y Barajas séptimo, lejos de los 14,966 del campeón taiwanés Tang Chia-Hung.

Fue una decepción, especialmente porque Barajas venía con buenos números en ese aparato, el mismo de su plata olímpica en París 2024, y…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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