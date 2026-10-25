Una caída no es fracaso: ilusiona el futuro de la gimnasia en Colombia

Fue una decepción, especialmente porque Barajas venía con buenos números en ese aparato, el mismo de su plata olímpica en París 2024, y…

Colombia se fue sin medallas del Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, pero regresó con una certeza: compite entre los mejores. Ayer el cierre fue doloroso. Ángel Barajas y Camilo Vera llegaron a la final de barra fija con expectativas de podio, pero ambos cayeron durante sus rutinas y recibieron 13,333 puntos. Vera terminó sexto y Barajas séptimo, lejos de los 14,966 del campeón taiwanés Tang Chia-Hung.

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Fue una decepción, especialmente porque Barajas venía con buenos números en ese aparato, el mismo de su plata olímpica en París 2024, y el sueño de una medalla mundial se veía muy cerca. Sin embargo, reducir todo el campeonato a lo que no se logró y a las dos caídas sería desconocer lo conseguido en Países Bajos.

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El primer hito llegó el martes, cuando Colombia disputó por primera vez una final mundial por equipos masculinos. La selección, integrada por Barajas, Vera, Thomás Mejía, Jorman Álvarez, Yan Zabala y Juan Felipe Ramos, terminó octava con 240,093 puntos. En barra fija alcanzó la tercera mejor puntuación colectiva de la final, y Barajas registró 14,900, la nota individual más alta del aparato esa jornada. La clasificación no fue producto de una figura aislada: estar entre las ocho mejores selecciones exige un conjunto capaz de aportar en los seis aparatos. Ese salto colectivo es quizás el legado más importante del Mundial.

El segundo resultado histórico tuvo nombre propio. Barajas, de apenas 20 años, fue quinto en la final del concurso completo, o all-around, con 83,232 puntos: quedó a 0,299 del bronce y superó su sexto lugar de Yakarta 2025. La dimensión del logro está en no depender de la barra fija, sino del rendimiento en seis aparatos. También Camilo Vera, de 19 años, mostró proyección: se clasificó a tres finales —equipos, concurso completo y barra fija— y acabó vigesimocuarto en el all-around. Dos colombianos tan jóvenes entre la élite permiten mirar más allá de los resultados inmediatos.

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El balance, eso sí, exige evitar la complacencia. Las caídas del domingo mostraron cuánto puede costar un error cuando se compite por una medalla. Es necesaria mayor regularidad bajo presión, mejorar en los aparatos que le restan puntos y fortalecer la profundidad de su equipo. Sin embargo, una caída no es un fracaso, menos después de una semana en la que el país alcanzó posiciones antes impensables. Barajas ya conoce el podio olímpico; Vera empieza a acumular experiencia en grandes finales. Róterdam sirve para medir cuánto se ha avanzado y, sobre todo, para identificar lo que falta.

La mirada apunta a Los Ángeles 2028, aunque la clasificación todavía no está asegurada. En Róterdam se entregaron tres cupos olímpicos por equipos; Colombia, octava, tendrá otras oportunidades en 2027. Necesitará convertir su crecimiento en actuaciones más completas y sostenidas. La revancha de Barajas y Vera no será solamente volver a intentarlo en barra fija, sino también será consolidar una generación capaz de mantenerse entre los mejores del mundo. El desenlace fue amargo, pero el balance es esperanzador. Colombia no subió al podio en este Mundial. No obstante, hizo historia, y todavía tiene camino por delante.

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