US Open 2025: Emiliana Arango debutó en partido contra Iga Swiatek

Emiliana Arango, en el partido contra la polaca. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Emiliana Arango fue la última colombiana en acción en el cuadro individual del US Open y debutó nada menos que contra la número dos del mundo, Iga Swiatek, para muchos la mejor del mundo.

En el Arthur Ashe, la actual campeona de Wimbledon mostró todo su poderío y se impuso con claridad por 6-1 y 6-2, alcanzando su victoria número 50 de la temporada y extendiendo a 65 su racha de triunfos consecutivos en primeras rondas.

Arango, que venía de un buen arranque de temporada en el circuito, se plantó sin complejos, luchó cada punto y dejó destellos de su tenis ante una rival que no dio margen a las sorpresas.

Iga Swiatek debutó con victoria en el US Open: superó por 6-1 y 6-2 a Emiliana Arango.



Superó 65 veces consecutivas la primera ronda de un torneo, récord en la WTA 💪 pic.twitter.com/UE9kUX5O6p — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 26, 2025

Pese a la derrota, la colombiana seguirá su calendario con el WTA 125 de Guadalajara, donde espera seguir sumando rodaje y confianza tras esta exigente presentación en Nueva York.

El balance del tenis colombiano en este US Open cierra con las caídas de Camila Osorio, eliminada por Lulu Sun tras un duro partido en el que incluso se dobló el tobillo, y de Daniel Galán, que no pudo aprovechar su ingreso como lucky loser y cayó en tres sets frente al belga Raphael Collignon.

Con ellos, Arango fue la última en pie, aunque sin lograr dar la sorpresa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador