No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

US Open 2025: Emiliana Arango debutó en partido contra Iga Swiatek

A la colombiana le tocó un duro estreno en New York, enfrentando a la mejor tenista del mundo.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 06:52 p. m.
Emiliana Arango, en el partido contra la polaca.
Emiliana Arango, en el partido contra la polaca.
Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Emiliana Arango fue la última colombiana en acción en el cuadro individual del US Open y debutó nada menos que contra la número dos del mundo, Iga Swiatek, para muchos la mejor del mundo.

En el Arthur Ashe, la actual campeona de Wimbledon mostró todo su poderío y se impuso con claridad por 6-1 y 6-2, alcanzando su victoria número 50 de la temporada y extendiendo a 65 su racha de triunfos consecutivos en primeras rondas.

Vínculos relacionados

Benfica vs. Fenerbahçe: hora y TV para ver el duelo de Richard Ríos y Jhon Durán
Clasificación general en La Vuelta a España 2025: ¿cómo quedaron los colombianos?
Turner ganó la cuarta etapa de La Vuelta a España y Vingegaard ya no es el líder

Arango, que venía de un buen arranque de temporada en el circuito, se plantó sin complejos, luchó cada punto y dejó destellos de su tenis ante una rival que no dio margen a las sorpresas.

Pese a la derrota, la colombiana seguirá su calendario con el WTA 125 de Guadalajara, donde espera seguir sumando rodaje y confianza tras esta exigente presentación en Nueva York.

El balance del tenis colombiano en este US Open cierra con las caídas de Camila Osorio, eliminada por Lulu Sun tras un duro partido en el que incluso se dobló el tobillo, y de Daniel Galán, que no pudo aprovechar su ingreso como lucky loser y cayó en tres sets frente al belga Raphael Collignon.

Con ellos, Arango fue la última en pie, aunque sin lograr dar la sorpresa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

US Open

Abierto de Estados Unidos

Tenis

Noticias de Tenis

Partidos US Open

Iga Swiatek

Emiliana Arango

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar