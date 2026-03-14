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En VivoActualizado hace 22 segundos

Santa Fe y Alianza empatan 0-0: siga acá en vivo el partido de la Liga BetPlay 2026-I

El cuadro cardenal, sin margen de error, recibe a los de Valledupar en El Campín.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de marzo de 2026 - 01:41 a. m.
Santa Fe, en El Campín de Bogotá.
Santa Fe, en El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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En El Campín se abre una noche de presión y necesidad. Santa Fe recibe a Alianza en un duelo clave para empezar a enderezar el camino en la Liga: el equipo cardenal no atraviesa su mejor momento y está urgido de puntos para acercarse al grupo de los ocho, mientras que la visita también llega con la obligación de sumar en un partido que promete tensión desde el arranque.

Santa Fe vs. Alianza, en vivo: siga acá el minuto a minuto

Hace 5 horas

Primeros minutos

⏱️ MINUTO 5′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |

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Ya se cumplieron los minutos iniciales. Santa Fe y Alianza se dividen la posesión en el arranque. Se nota que será un partido muy cerrado.

Actualización claveHace 5 horas

Empieza el partido

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |

Ya se juega en El Campín. Santa Fe necesita el triunfo.

Actualización claveHace 5 horas

Las titulares de los equipos

El XI de Santa Fe en El Campín

El XI de Alianza FC

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora es el partido?

El partido comenzará a las 8:30 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá y contará con transmisión de Win+.

Santa Fe buscará hacerse fuerte en casa ante su gente, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para los cardenales en su intento por meterse en la pelea por los ocho.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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