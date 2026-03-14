Santa Fe y Alianza empatan 0-0: siga acá en vivo el partido de la Liga BetPlay 2026-I

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En El Campín se abre una noche de presión y necesidad. Santa Fe recibe a Alianza en un duelo clave para empezar a enderezar el camino en la Liga: el equipo cardenal no atraviesa su mejor momento y está urgido de puntos para acercarse al grupo de los ocho, mientras que la visita también llega con la obligación de sumar en un partido que promete tensión desde el arranque.
Santa Fe vs. Alianza, en vivo: siga acá el minuto a minuto
Primeros minutos
⏱️ MINUTO 5′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |
Ya se cumplieron los minutos iniciales. Santa Fe y Alianza se dividen la posesión en el arranque. Se nota que será un partido muy cerrado.
Empieza el partido
⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |
Ya se juega en El Campín. Santa Fe necesita el triunfo.
Las titulares de los equipos
El XI de Santa Fe en El Campín
Esta es la nómina del León 🦁 para enfrentar a Alianza F.C. por la fecha 11 de la @LigaBetPlayD ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/GzRZQsrdHn— Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 15, 2026
El XI de Alianza FC
Estos son los 11 del profe Camilo Ayala que se enfrentarán a @SantaFe 🔥🥅⚽️— Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) March 15, 2026
Déjanos en comentarios como crees que será el marcador 👇🏼@Electrolit #tierradereyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/zbqKisV3LB
¿A qué hora es el partido?
El partido comenzará a las 8:30 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá y contará con transmisión de Win+.
Santa Fe buscará hacerse fuerte en casa ante su gente, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para los cardenales en su intento por meterse en la pelea por los ocho.
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