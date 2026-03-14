Santa Fe y Alianza empatan 0-0: siga acá en vivo el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Santa Fe, en El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En El Campín se abre una noche de presión y necesidad. Santa Fe recibe a Alianza en un duelo clave para empezar a enderezar el camino en la Liga: el equipo cardenal no atraviesa su mejor momento y está urgido de puntos para acercarse al grupo de los ocho, mientras que la visita también llega con la obligación de sumar en un partido que promete tensión desde el arranque.

Santa Fe vs. Alianza, en vivo: siga acá el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 5′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |

Ya se cumplieron los minutos iniciales. Santa Fe y Alianza se dividen la posesión en el arranque. Se nota que será un partido muy cerrado.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SANTA FE 0-0 ALIANZA 🔵🔵 |

Ya se juega en El Campín. Santa Fe necesita el triunfo.

El XI de Santa Fe en El Campín

Esta es la nómina del León 🦁 para enfrentar a Alianza F.C. por la fecha 11 de la @LigaBetPlayD ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/GzRZQsrdHn — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 15, 2026

El XI de Alianza FC

Estos son los 11 del profe Camilo Ayala que se enfrentarán a @SantaFe 🔥🥅⚽️



Déjanos en comentarios como crees que será el marcador 👇🏼@Electrolit #tierradereyes🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/zbqKisV3LB — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) March 15, 2026

El partido comenzará a las 8:30 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá y contará con transmisión de Win+.

Santa Fe buscará hacerse fuerte en casa ante su gente, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para los cardenales en su intento por meterse en la pelea por los ocho.

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