Wilmer Chávez y Kellys Yesenia Arias lideraron la ASICS Golden Run Medellín 2026

En la media maratón masculina, Chávez se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 27 segundos. Andrés Felipe Martínez ocupó la segunda posición, con 1:06:38, mientras que Edisson Bernal completó el podio con 1:06:43.

Wilmer Chávez y Kellys Yesenia Arias Figueroa fueron los ganadores de los 21 kilómetros en la segunda edición de la ASICS Golden Run Medellín, que se disputó este domingo 25 de octubre de 2026. La competencia contó con más de 2.000 participantes y agotó todos sus cupos, con pruebas de 10K y 21K.

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En la rama femenina, Kellys Yesenia Arias Figueroa cruzó la meta en 1:14:32 y se llevó la victoria. Mildrey Johana Echavarría Espinosa terminó segunda con 1:15:54, seguida por Carolina Tabares Guerrero, quien registró 1:17:43.

La jornada también tuvo competencias de 10 kilómetros. En la categoría masculina, Frank Durán se impuso con un tiempo de 30 minutos y 58 segundos. Javier Romero fue segundo con 31:02 y Sebastián Ramírez Rodríguez finalizó tercero con 31:36.

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En los 10K femeninos, Angie Nocua se llevó el primer puesto con 34:53. Alexandra Aldana terminó muy cerca, con 34:56, y Ana Julieth Nieto Gómez cerró el podio con 35:27.

Medellín, una apuesta para el running en Colombia

La ASICS Golden Run hace parte de un circuito latinoamericano que conecta distintas ciudades de la región, entre ellas São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima. Con esta segunda edición, Medellín continúa consolidándose como una de las plazas estratégicas de la marca para impulsar el atletismo recreativo y competitivo.

La elección de la capital antioqueña responde a su comunidad activa de corredores y al potencial que tiene para el crecimiento de esta disciplina en el país. La convocatoria de esta edición, que agotó sus inscripciones, fue uno de los aspectos destacados por la organización.

Mayra Moreno, líder de marketing de ASICS para Colombia, Perú y Centroamérica, resaltó la respuesta de los participantes, la presencia de atletas de élite y el propósito de inspirar a más personas a mantenerse activas, correr y superar sus propios límites.

Con los resultados de las pruebas de 10K y 21K, la segunda edición de la ASICS Golden Run Medellín ratificó la presencia de la marca en el calendario deportivo nacional y su conexión con un circuito regional que celebra la pasión por correr en América Latina.

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