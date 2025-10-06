Yenny Sinisterra logró las primeras medallas de Colombia en el mundial de pesas

Yenny Sinisterra celebra su victoria en Forde, Nigeria. Foto: Secretaría del Deporte y Recreación de Cali

Yenny Sinisterra le dio a Colombia este lunes sus primeras medallas en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Førde, Noruega. Conquistó la medalla de plata en el arranque y el bronce en el total dentro de la división de los 63 kilogramos.

Sinisterra abrió su presentación con dos levantamientos válidos: 100 y 103 kilogramos en el arranque. Aunque no logró concretar los 106 en su tercer intento, su marca le aseguró el segundo lugar, a ocho kilogramos de la norcoreana Suk Ri, campeona de la categoría.

En el envión, la vallecaucana consiguió un registro de 128 kilogramos, que la ubicó cuarta, a solo tres de la filipina Elreen Ando, quien completó el podio con 131. La medalla de oro fue nuevamente para Ri, con un intento de de 142 kilogramos.

En la rama masculina, Francisco Mosquera, en los 65 kilogramos, logró un arranque de 130 kg para ubicarse undécimo. En el envión remontó con 175 kg, este último suficiente para alcanzar la cuarta posición en esa modalidad y en el total con 305 kg.

Por su parte, Sebastián Olivares (71 kilogramos), una de las promesas de Colombia en el levantamiento de pesas, tuvo una jornada desafortunada en Førde. El bolivarense no pudo completar su presentación por culpa de una lesión.

La delegación nacional continuará en competencia este martes 7 de octubre con Julieth Rodríguez (69 kg) y el subcampeón olímpico Yeison López (88 kg). El miércoles será el turno de la también subcampeona olímpica Mari Leivis Sánchez, quien buscará el oro en los 77 kilogramos.

