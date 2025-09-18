Yulimar Rojas regresó con bronce tras espantosa lesión: “Debo estar orgullosa”

La atleta venezolana se vio muy conmovida por su resultado en Japón. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La venezolana Yulimar Rojas volvió a competir en el triple salto después de dos años de ausencia por una grave lesión en el tendón de Aquiles y lo hizo con una medalla de bronce en el Mundial de Tokio.

La atleta de 29 años alcanzó los 14,76 metros bajo la lluvia, en una final que consagró a la cubana Leyanis Pérez como campeona mundial con 14,94 metros, seguida por la dominiquesa Thea LaFond (14,89 m). Rojas, que aspiraba a un quinto título consecutivo, no pudo revalidar su corona, pero celebró su regreso como una “victoria personal”.

El camino hasta este podio fue largo y doloroso para la campeona olímpica en Tokio 2021. Desde que se lesionó en abril de 2024 y quedó fuera de los Juegos de París, vivió meses de incertidumbre sobre si volvería a competir.

Tras una operación, un periodo de recuperación y varios intentos fallidos de reaparición, su regreso en el estadio donde había batido su primer récord mundial se cargó de simbolismo. “Hace meses no podía ni caminar, no sabía si iba a volver a un escenario como éste”, confesó entre lágrimas.

La nueva reina del triple salto, Leyanis Pérez, también tuvo palabras de reconocimiento para la venezolana. “Sé que ella quería más, pero viene de una lesión muy dura y lo ha hecho muy bien. Tiene tiempo para volver a los 15 metros”, afirmó. Con este resultado, Venezuela suma su sexta medalla en un Mundial de atletismo, cinco de ellas de Yulimar Rojas. La cubana, por su parte, devolvió a su país un oro que no conseguía desde la época de Yargelis Savigne, confirmando la histórica potencia de la isla en esta disciplina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador