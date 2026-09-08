Matthew Brennan sigue imparable y logró su cuarta victoria en la Vuelta a España 2026

La jornada ofreció un perfil llano y diseñado a la medida de los velocistas del pelotón. La carrera partió desde la localidad de Cortegana y, tras completar un trayecto de 181,1 kilómetros, llegó a Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, escenario…

El británico Matthew Brennan se adjudicó una nueva victoria en la decimosexta etapa de la Vuelta a España 2026 tras imponerse con autoridad en un frenético embalaje masivo. El ciclista del Visma | Lease a Bike consiguió así su cuarto triunfo en la presente edición de la ronda ibérica.

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La jornada ofreció un perfil llano y diseñado a la medida de los velocistas del pelotón. La carrera partió desde la localidad de Cortegana y, tras completar un trayecto de 181,1 kilómetros, llegó a Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, escenario andaluz donde la multitud disfrutó del rápido remate.

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Acompañando a Brennan en el podio de la fracción figuraron destacados velocistas internacionales. El francés Bryan Coquard, representante del equipo Cofidis, cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el belga Vito Braet, perteneciente a las filas del Lotto Intermarché, se quedó con el tercer lugar tras una apretada llegada a meta.

¿Cómo quedó en la clasificación general de la Vuelta a España?

Al tratarse de una etapa plana y sin sorpresas, la clasificación general no sufrió modificaciones de consideración. El español Enric Mas, líder y jefe de filas del Movistar Team, conservó sin problemas la camiseta roja. Con este resultado, el corredor balear acumula ya nueve jornadas consecutivas en lo más alto de la tabla principal.

A Mas lo separan de su más cercano perseguidor, el austríaco Felix Gall, del equipo Decathlon AG2R La Mondiale, una ventaja de 2:06. Entre tanto, el podio provisional de la carrera lo completa el experimentado ciclista esloveno Primoz Roglic, de la escuadra Red Bull-BORA-hansgrohe, quien se sitúa en la tercera casilla a 2:10 del liderato.

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada, del XDS Astana, continúa como el mejor escarabajo en la general al ubicarse undécimo, a 9:48 de Mas. Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago, integrante del Bahrain Victorious, se mantiene firme al frente de la clasificación de la montaña.

La competencia continuará este miércoles con la disputa de la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla. El recorrido constará de 185 kilómetros y un modesto desnivel positivo de 930 metros, características que la convierten nuevamente en una jornada idónea para el luche de los grandes especialistas del esprint masivo.

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