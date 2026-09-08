 

Publicidad

Matthew Brennan sigue imparable y logró su cuarta victoria en la Vuelta a España 2026

El ciclista británico volvió a demostrar por qué es el mejor esprínter de la presente edición de la ronda ibérica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Bello
Daniel Bello
08 de septiembre de 2026 – 11:39 a. m.
ROQUETES (TARRAGONA), 26/08/2026.- El ciclista británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) consigue la victoria en la quinta etapa de La Vuelta a España, este miércoles, que se disputa entre Falset y Roquetes (Tarragona), la primera en territorio español, sobre un recorrido de 171 kilómetros. EFE/ Javier Lizón
ROQUETES (TARRAGONA), 26/08/2026.- El ciclista británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) consigue la victoria en la quinta etapa de La Vuelta a España, este miércoles, que se disputa entre Falset y Roquetes (Tarragona), la primera en territorio español, sobre un recorrido de 171 kilómetros. EFE/ Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizón

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El británico Matthew Brennan se adjudicó una nueva victoria en la decimosexta etapa de la Vuelta a España 2026 tras imponerse con autoridad en un frenético embalaje masivo. El ciclista del Visma | Lease a Bike consiguió así su cuarto triunfo en la presente edición de la ronda ibérica.

La jornada ofreció un perfil llano y diseñado a la medida de los velocistas del pelotón. La carrera partió desde la localidad de Cortegana y, tras completar un trayecto de 181,1 kilómetros, llegó a Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, escenario andaluz donde la multitud disfrutó del rápido remate.

Acompañando a Brennan en el podio de la fracción figuraron destacados velocistas internacionales. El francés Bryan Coquard, representante del equipo Cofidis, cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el belga Vito Braet, perteneciente a las filas del Lotto Intermarché, se quedó con el tercer lugar tras una apretada llegada a meta.

¿Cómo quedó en la clasificación general de la Vuelta a España?

Al tratarse de una etapa plana y sin sorpresas, la clasificación general no sufrió modificaciones de consideración. El español Enric Mas, líder y jefe de filas del Movistar Team, conservó sin problemas la camiseta roja. Con este resultado, el corredor balear acumula ya nueve jornadas consecutivas en lo más alto de la tabla principal.

A Mas lo separan de su más cercano perseguidor, el austríaco Felix Gall, del equipo Decathlon AG2R La Mondiale, una ventaja de 2:06. Entre tanto, el podio provisional de la carrera lo completa el experimentado ciclista esloveno Primoz Roglic, de la escuadra Red Bull-BORA-hansgrohe, quien se sitúa en la tercera casilla a 2:10 del liderato.

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada, del XDS Astana, continúa como el mejor escarabajo en la general al ubicarse undécimo, a 9:48 de Mas. Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago, integrante del Bahrain Victorious, se mantiene firme al frente de la clasificación de la montaña.

La competencia continuará este miércoles con la disputa de la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla. El recorrido constará de 185 kilómetros y un modesto desnivel positivo de 930 metros, características que la convierten nuevamente en una jornada idónea para el luche de los grandes especialistas del esprint masivo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Enric Mas

Harold Tejada

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Matthew Brennan

Santiago Buitrago

vuelta a españa

Vuelta a España 2026
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido