Mbappé desata crisis con China por meme sobre Mao Zedong: LaLiga se vio afectada

La polémica surgió durante una entrevista con la plataforma digital The Bridge, cuando Mbappé, nominado al Balón de Oro entregado este lunes, fue consultado sobre su meme favorito. El francés…

Las declaraciones atribuidas a Kylian Mbappé sobre Mao Zedong desataron un terremoto comercial que involucra al futbolista del Real Madrid, a LaLiga, al Gobierno chino y a empresas del país asiático. La controversia estalló después de que el delantero se refiriera como “dictador chino” a una figura identificada con el histórico dirigente comunista.

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La polémica surgió durante una entrevista con la plataforma digital The Bridge, cuando Mbappé, nominado al Balón de Oro entregado este lunes, fue consultado sobre su meme favorito. El francés respondió: “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

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🇨🇳🇫🇷 | Dos marcas chinas acaban de romper con Kylian Mbappé por llamar "dictador" a Mao Zedong.



Estaba reaccionando a un meme que pegaba su cara sobre la de Mao.



Dongpeng y Mengniu cortaron lazos hoy, citando tolerancia cero ante cualquier cosa que ofenda el sentimiento… pic.twitter.com/z4oqYBZypd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2026

Sus palabras provocaron indignación porque Mao Zedong, fundador de la República Popular China en 1949, conserva una enorme importancia histórica y política en el país. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que las expresiones que hieran los sentimientos del pueblo chino encontrarán el rechazo de todos los sectores de la sociedad.

El malestar también alcanzó a las empresas chinas que mantenían acuerdos comerciales con Mbappé. Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground anunciaron mediante comunicados el fin inmediato de sus colaboraciones con el delantero. "Nuestra empresa se opone firmemente a cualquier comportamiento que hiera los sentimientos nacionales y aplica una política de tolerancia cero al respecto", declaró Dongpeng en un comunicado.

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Mauvaise soirée pour Kylian Mbappé. Deuxième, derrière Harry Kane hier soir au Ballon d’Or, il a été lâché cette nuit par deux sponsors qui l'accusent d'avoir "heurté les sentiments nationaux du pays" dans une vidéo. pic.twitter.com/PrSvg2VFQy — BFM Business (@bfmbusiness) October 27, 2026

Las consecuencias llegaron hasta LaLiga, después de que la televisión estatal china CCTV suspendiera las retransmisiones del campeonato español y retirara contenidos relacionados con Mbappé. La medida golpea la presencia del torneo en un mercado estratégico, justo después de que el francés marcara un doblete en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre Barcelona.

Ante la controversia, LaLiga publicó este martes un comunicado en el que expresó su rechazo al impacto de las declaraciones y se distanció del futbolista. "En nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó Javier Tebas, presidente te la competición, en el documento.

Poco después del comunicado del campeonato español, Mbappé también utilizó sus redes sociales para referirse a la situación: Pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por mis palabras. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”.

Por ahora, se desconoce cuánto durará la suspensión de las transmisiones en CCTV y cuál será el impacto económico definitivo. Mientras tanto, Mbappé enfrenta la pérdida de importantes acuerdos publicitarios en China, apenas un día después de quedar por detrás de Harry Kane en la elección del Balón de Oro, celebrada este lunes en Londres.

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