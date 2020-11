Millonarios se aferra al milagro

Aunque depende de los resultados de otros equipos, el plantel que dirige Alberto Gamero confía en avanzar a los octavos de final de la Liga BetPlay. “Vamos a luchar hasta el último partido”, dicen los jugadores.

Como los malos estudiantes, Millonarios quiere salvar el año en el examen final. Y para lograrlo depende casi de un milagro, pues además de ganar los dos partidos que le faltan en la fase todos contra todos, ante Deportivo Pereira como visitante y contra Alianza Petrolera en El Campín, necesita que al menos tres de los cinco equipos que lo superan en la tabla y no han llegado a treinta puntos (Águilas, Once Caldas, Nacional, Equidad y Júnior) no ganen los puntos que les quedan.

Misión complicada para el equipo que dirige Alberto Gamero, que sin embargo lleva nueve jornadas sin perder en la Liga BetPlay y ha sumado trece de los últimos quince puntos. Les ganó a Patriotas, Envigado, Nacional y América, y empató con Júnior en Barranquilla.

En la Copa Sudamericana cayó 2-1 contra el Cali en Bogotá, pero se impuso por ese mismo resultado en Palmaseca, aunque quedó eliminado en la definición por penaltis.

“Sabíamos que iba a ser complicado, porque veníamos con una campaña muy mala en números, pero prometimos pelear hasta el final y es lo que vamos a hacer”, aseguró el técnico samario orgulloso de la actitud que han tenido sus jugadores, tanto los experimentados que se han echado el equipo al hombro, como los juveniles que han tenido que actuar por sanciones o lesiones de los titulares.

Juan Moreno, Andrés Llinás, Bréiner Paz, Emerson Rivaldo Rodríguez, Stiven Vega, Kliver Moreno y Diego Abadía son los hombres que han asumido el reto de sacar de la crisis al club embajador y así no les alcance para clasificar, han demostrado que son buenas alternativas para el futuro y le han dado crédito al proyecto Gamero para 2021.

(Ante Pasto, Nacional volvió a la victoria por Liga)

Millonarios venció el sábado 2-0 al América, con goles de Ayron del Valle y Elícer Quiñones. La fecha 18 había comenzado el jueves con la victoria 3-0 de Santa Fe sobre Medellín. El viernes Envigado y Equidad empataron 1-1 y Águila siguió en la pelea al superar 2-1 al Cúcuta.

El sábado el líder Tolima se impuso 2-0 sobre Boyacá Chicó y en duelos de eliminados Patriotas venció 1-0 a Pereira y Bucaramanga igualó 2-2 con Jaguares.

La penúltima fecha de la fase clasificatoria se jugará entre martes y jueves. En Bogotá, Santa Fe y Tolima definirán el liderato, mientras que Millonarios visitará a Pereira con la obligación de ganar, la misma de Equidad contra Patriotas, en Techo.

Los ocho equipos que disputarán el título se definirán en próximo fin de semana. Los doce de la parte baja de la tabla disputarán una liguilla de consolación, que dará cupo a la Copa Sudamericana del año entrante.