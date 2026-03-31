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¿A qué grupos del Mundial 2026 van las selecciones que ganen el repechaje?

A la UEFA todavía le faltan por definir cuatro cupos y, además, todavía hay dos cupos intercontinentales que también están pendientes.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
31 de marzo de 2026 - 02:51 p. m.
Bolivia superó a Surinam en la semifinal del repechaje internacional.
Bolivia superó a Surinam en la semifinal del repechaje internacional.
Foto: EFE - Miguel Sierra
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Todo está listo para el repechaje rumbo al Mundial de 2026. Tras las semifinales disputadas la semana pasada, este martes se jugarán las finales que terminarán de definir a los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Será la última jornada antes de cerrar la lista de invitados a la cita orbital. Con las llaves europeas y las intercontinentales en juego, no hay margen de error: el que gane estará en el Mundial; el que pierda se quedará por fuera.

¿Cómo se juegan las finales del repechaje al Mundial 2026?

Las finales del repechaje europeo se reparten en cuatro llaves que se jugarán a partido único. Italia visitará a Bosnia-Herzegovina en Zenica con el peso de su historia y la necesidad de volver a un Mundial, mientras que Suecia y Polonia se enfrentarán en Estocolmo en un duelo marcado por la jerarquía ofensiva de ambos equipos.

En paralelo, Kosovo recibirá a Turquía en Pristina en una serie con carga simbólica por la posibilidad de una clasificación inédita, y República Checa se medirá con Dinamarca en Praga, en un cruce entre un equipo que viene de una remontada clave y otro que avanzó con autoridad.

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Fuera de Europa, el repechaje intercontinental tendrá dos finales en México. En Guadalajara, República Democrática del Congo enfrentará a Jamaica en un duelo parejo entre selecciones que buscan volver a una Copa del Mundo. En Monterrey, Bolivia se jugará su regreso tras más de tres décadas frente a Irak, que también intenta romper una larga ausencia.

¿A qué grupo llegan los ganadores del repechaje?

El ganador entre Bosnia-Herzegovina e Italia ocupará un lugar en el Grupo B, en el que ya están Canadá, Catar y Suiza, una zona que se completará con el último clasificado europeo.

En la llave entre Suecia y Polonia, el vencedor se instalará en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, en un grupo que se perfila como uno de los más equilibrados.

Por su parte, quien se imponga entre Kosovo y Turquía avanzará al Grupo D, en el que lo esperan Estados Unidos, Australia y Paraguay.

El ganador del cruce entre República Checa y Dinamarca irá al Grupo A, compartiendo zona con México, Sudáfrica y Corea del Sur, en un grupo que tendrá al anfitrión como cabeza visible.

En el repechaje intercontinental, el vencedor entre República Democrática del Congo y Jamaica se ubicará en el Grupo K, donde ya están Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Finalmente, el ganador entre Bolivia e Irak completará el Grupo I, en el que figuran Francia, Noruega y Senegal, uno de los sectores más exigentes del torneo.

Hora y dónde ver todos los partidos, prográmese

La jornada comenzará a la 1:45 p.m., con los cuatro duelos europeos: República Checa vs. Dinamarca, Bosnia-Herzegovina vs. Italia, Kosovo vs. Turquía y Suecia vs. Polonia, todos con transmisión de ESPN.

Más tarde, a las 4:00 p.m., se jugará el repechaje intercontinental entre República Democrática del Congo y Jamaica, que podrá verse por DSports y Win. Será un partido clave también para Colombia por el grupo en el que caerá el ganador.

Finalmente, a las 10:00 p.m., Bolivia se enfrentará a Irak en Monterrey, también con señal de DSports y Win, en el duelo que cerrará la jornada y definirá el último clasificado al Mundial de 2026.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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