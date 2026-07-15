Argentina vs. España: historial antes de la final del Mundial 2026, ¿quién domina el duelo?

Jugadores de Argentina celebrando el paso a la final del Mundial. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La final del Mundial de 2026 entre Argentina y España tendrá un ingrediente adicional que va más allá de la lucha por el título: el historial entre ambas selecciones está completamente igualado. El partido que definirá al campeón del mundo será el enfrentamiento número 15 entre argentinos y españoles, una rivalidad que, hasta ahora, no tiene un dominador claro y que encontrará en este duelo el capítulo más importante de su historia.

A lo largo de sus 14 enfrentamientos previos, ambos equipos han conseguido seis victorias cada uno, mientras que dos partidos terminaron empatados. Este equilibrio convierte a la final en una oportunidad única para inclinar la balanza a favor de uno de los dos gigantes del fútbol mundial.

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Argentina y España solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo

Aunque han protagonizado varios amistosos, Argentina y España apenas se han cruzado una vez en la historia de la Copa del Mundo. Ese antecedente se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando se enfrentaron en la fase de grupos. En aquella ocasión, la albiceleste se impuso por 2-1 y sumó una victoria que, hasta hoy, sigue siendo el único duelo mundialista entre ambas selecciones.

El resto del historial corresponde a 13 partidos amistosos disputados a lo largo de varias décadas. Algunos de ellos dejaron marcadores que son bastante recordados; uno de los más recordados ocurrió en 2010, cuando Argentina goleó 4-1 a España en Buenos Aires, apenas meses después de que la roja conquistara su primer título mundial en Sudáfrica.

Sin embargo, el antecedente más reciente favorece ampliamente al conjunto español. En marzo de 2018, España firmó una histórica goleada por 6-1 sobre Argentina en Madrid, en un amistoso que dejó una de las derrotas más contundentes sufridas por la selección sudamericana en los últimos años.

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Desde entonces pasaron ocho años sin que estas dos potencias coincidieran en un amistoso o en una competencia oficial. Ahora, el destino las reúne en el escenario más importante del fútbol mundial.

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