¿Cuántas finales del Mundial ha jugado Argentina? Así ha sido su historia en la Copa Mundo

Jugadores de la selección de Argentina celebrando. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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Argentina volverá a disputar una final de la Copa del Mundo y lo hará con la posibilidad de seguir agrandando una de las historias más importantes del fútbol internacional. La albiceleste, que buscará el título contra España en el Mundial de 2026, intentará conquistar su cuarta estrella y consolidarse entre las selecciones más laureadas del torneo.

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Las finales que argentina ha ganado en una Copa del Mundo

Hasta el momento, Argentina ha sido campeona del mundo en tres ocasiones. El primer título llegó en 1978, cuando organizó el torneo y derrotó a Países Bajos en la final para levantar su primera Copa del Mundo. Ocho años más tarde, en México 1986, consiguió la segunda estrella tras vencer a Alemania Occidental, con un equipo liderado por Diego Armando Maradona que quedó en la historia del fútbol.

La tercera consagración llegó en Catar 2022, en una de las finales más recordadas de todos los tiempos. Después de empatar 3-3 con Francia en los 120 minutos, la selección argentina se impuso en la definición por penaltis y volvió a conquistar el título mundial después de 36 años. Aquella victoria también significó la consagración definitiva de Lionel Messi, quien logró el único trofeo que le faltaba en su extraordinaria carrera.

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Todas la finales que argentina ha jugado en los Mundiales

Antes de esos títulos, Argentina disputó su primera final mundialista en Uruguay 1930, donde cayó precisamente contra el equipo anfitrión. También llegó a las finales de Italia 1990 y Brasil 2014, pero en ambas oportunidades fue derrotada por Alemania, quedándose a las puertas de una nueva conquista.

En total, la selección argentina ha disputado seis finales de la Copa del Mundo: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. La de 2026 será la séptima de su historia, un registro que la mantiene entre las selecciones con más presencias en el partido definitivo del torneo, únicamente por detrás de Alemania y Brasil.

Ahora, la albiceleste tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado. Si derrota a España en la final del Mundial de 2026, alcanzará su cuarto título y seguirá escribiendo una de las páginas más exitosas del fútbol internacional, reafirmando su lugar entre las grandes potencias de la historia de la Copa del Mundo.

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