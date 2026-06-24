Así están quedando los dieciséisavos del Mundial: siga en vivo la definición del grupo B

Canadá y Catar, en su encuentro pasado. Foto: EFE - BOB FRID

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Después de que se jugaron las dos primeras fechas del Mundial, este miércoles se juega la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La fecha será definitiva en muchos grupos. Aunque ya hay varios equipos clasificados, entre esos Colombia, todavía faltan muchas selecciones por definir su destino en el máximo torneo de la FIFA.

Mire más: Si Colombia pasa primero o segundo en el grupo, ¿contra quién juega?

Siga el minuto a minuto de la definición del grupo B

28’ ⏱️ BOSNIA 🔵🔵🔵1-0 CATAR 🟤🟤🟤: Kerim Alajbegovic abrió el marcador en Seattle con un golazo. El bosnio recibió en las inmediaciones del área catarí, eludió a dos defensores, y sacó un remate de media distancia, imposible para Abunada. Con este gol, Bosnia se mantiene en el tercer puesto, pero estaría muy cerca de estar entre los mejores terceros.

26’ ⏱️ BOSNIA 🔵🔵🔵0-0 CATAR 🟤🟤🟤: Bosnia ha estado más activa en ataque y de momento, ante el bloque defensivo de Catar, ha probado remates desde la media distancia, pero Abunada resolvió con categoría.

26’ ⏱️ CANADÁ 🔴🔴🔴0-0 SUIZA ⚪️⚪️⚪️: Los suizos han tenido mayor intención ofensiva y quieren quedarse con el liderato del Grupo B.

15’ ⏱️ BOSNIA 🔵🔵🔵0-0 CATAR 🟤🟤🟤: Un contragolpe comandado por Afif parecía prometer para las ilusiones de los catarís, pero Malic tuvo un gran despliegue defensivo y evitó cualquier sorpresa.

10’ ⏱️ CANADÁ 🔴🔴🔴0-0 SUIZA ⚪️⚪️⚪️: Un pase filtrado le permitió a Embolo quedar mano a mano con el arquero canadiense, quien respondió de gran manera el remate del delantero suizo.

07’ ⏱️ CANADÁ 🔴🔴🔴0-0 SUIZA ⚪️⚪️⚪️: El duelo entre los líderes está siendo una estrategia táctica de ambos equipos, priorizando en defender el resultado.

05’ ⏱️ BOSNIA 🔵🔵🔵0-0 CATAR 🟤🟤🟤: Los europeos buscan la ventaja desde temprano y ya avisaron con su referente en ataque, Edin Dzeko.

01’ ⏱️ CANADÁ 🔴🔴🔴0-0 SUIZA ⚪️⚪️⚪️: Ya rueda el balón en Canadá y en Seattle.

01’ ⏱️ BOSNIA 🔵🔵🔵0-0 CATAR 🟤🟤🟤: En Seattle, la primera posesión es para Bosnia.

Con estos resultados, están clasificando Canadá y Suiza, mientras que Bosnia quedaría con un pie y medio fuera del grupo de los mejores terceros.

El Grupo B llega a su última jornada con Canadá y Suiza compartiendo el liderato con cuatro puntos, aunque los norteamericanos tienen ventaja por diferencia de gol (+6 contra +3). La goleada 6-0 de los anfitriones sobre Catar y el contundente 4-1 de los suizos frente a Bosnia y Herzegovina los dejaron muy cerca de los dieciseisavos de final, mientras que bosnios y cataríes, ambos con un punto, todavía conservan opciones matemáticas de avanzar si consiguen una victoria y reciben ayuda del otro resultado.

La tercera fecha se disputará este miércoles en horario unificado. Empieza el Grupo B, con Canadá y Suiza que protagonizarán un duelo directo por el liderato del grupo, con el empate favoreciendo a los canadienses por su mejor diferencia de gol.

Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina enfrentará a Catar en un partido de supervivencia en el que ambos necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación y esperar un tropiezo de alguno de los dos líderes.

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