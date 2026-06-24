Si Colombia pasa primero o segundo en el grupo, ¿contra quién juega?

Daniel Muñoz celebra su gol de este martes 23 de junio, durante un partido del grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y la RD Congo en el estadio Akron de Guadalajara, México. Foto: EFE - Alex Cruz

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El triunfo de la selección nacional de Colombia frente a la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México, le permitió al combinado tricolor clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, aún queda por ver si lo hará primero o segundo del grupo.

El otro equipo en disputa es Portugal, que a pesar de empatar sorpresivamente contra Congo en el primer partido, goleó a Uzbekistán en el segundo e irá por una victoria contra Colombia para clasificar como primero de la zona K. No obstante, no será una tarea fácil, pues la selección tiene mayores chances de quedarse con el primer lugar del grupo K del mundial.

Al conjunto colombiano le sirve el empate para asegurarse como líder del grupo. En ese caso, ¿cuál sería el rival de la selección de Colombia en la segunda ronda? En caso de caer con Portugal y clasificar como segundo, ¿qué contrincante le espera al equipo de Néstor Lorenzo en 16avos de final?

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¿Qué pasa si Colombia es segundo de su grupo?

Al día y hora de publicación de esta nota, pues la respuesta varía partido a partido, y de acuerdo con el simulador construido por la BBC para calcular los posibles cruces de la Copa del Mundo 2026 en segunda ronda, el rival de Colombia en caso de perder con Portugal el sábado es Ghana, segundo del grupo L.

En caso de hacerse realidad, este cotejo se jugaría el jueves 2 de julio de 2026 en el BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá. En caso de avanzar hasta octavos, el próximo partido sería en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Estados Unidos, el lunes 6 de julio.

Sin embargo, en caso de vencer o empatar con Portugal el sábado en Miami y lograr el primer puesto, el panorama cambia diametralmente. Estas son las cuentas de la Tricolor en caso de terminar en lo más alto del grupo K.

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¿Qué pasa si Colombia es primero de su grupo?

Con la información que se conoce hasta el momento, en caso de que la selección de Colombia lidere su zona al final del partido con Portugal, tendrá que enfrentar a un mejor tercero en 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Específicamente se trataría de Croacia, la cual actualmente ocupa la tercera plaza del grupo L, el mismo de Ghana, Inglaterra y Panamá. No obstante, los panameños ya no tienen chances de clasificar a la segunda ronda del mundial.

En caso de darse este compromiso contra los croatas, el encuentro sería el viernes 3 de julio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, en Estados Unidos. Este partido sería exactamente ocho años después de la eliminación de la Copa del Mundo Rusia 2018 a manos de los ingleses y por penales.

En caso de ganar ese duelo de eliminación directa, la selección jugaría su duelo de octavos de final el martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver. Habrá que esperar cómo termina todo después del cotejo con Portugal.

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