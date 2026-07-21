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Así puede votar por el mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

Las votaciones de los 12 goles seleccionados por la FIFA se abrieron el 20 de julio y se cerrarán el 27 de julio de 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de julio de 2026 - 12:59 a. m.
Ferran Torres y Nico Williams celebran el 1-0 de España frente a Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos.
Ferran Torres y Nico Williams celebran el 1-0 de España frente a Argentina en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
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Tras 308 goles en 104 partidos (promedio de 2,96 por juego) de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el órgano rector del fútbol eligió 12 como los mejores para que compitan por el título del mejor de todo el torneo. Y los aficionados podrán votar para escoger al ganador final del concurso.

Por eso, aquí puede saber cómo elegir su favorito y aportar su opinión para que pueda ser escogido como el mejor gol de la Copa del Mundo 2026. Eso sí, las votaciones estarán abiertas por tiempo limitado y solo se podrá acceder a ellas desde un único enlace, dispuesto por la FIFA para elegir al ganador.

Entérese: Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 y también el ranking histórico

¿Cómo votar por el mejor gol del Mundial 2026?

  • Hacer clic aquí
  • Ver las 12 anotaciones preseleccionadas
  • Elegir el tanto de su preferencia
  • Hacer clic en “votar”

Vale la pena aclarar que para poder hacer parte de las votaciones no es necesario tener una cuenta o registrarse en la página oficial de la FIFA. Además, si en algún momento quiere cambiar su selección, lo puede hacer libremente y las veces que lo desee.

No se pierda: Así quedó Colombia en la tabla general del Mundial 2026 tras el título de España

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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