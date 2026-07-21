Así puede votar por el mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

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Tras 308 goles en 104 partidos (promedio de 2,96 por juego) de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el órgano rector del fútbol eligió 12 como los mejores para que compitan por el título del mejor de todo el torneo. Y los aficionados podrán votar para escoger al ganador final del concurso.
Por eso, aquí puede saber cómo elegir su favorito y aportar su opinión para que pueda ser escogido como el mejor gol de la Copa del Mundo 2026. Eso sí, las votaciones estarán abiertas por tiempo limitado y solo se podrá acceder a ellas desde un único enlace, dispuesto por la FIFA para elegir al ganador.
Entérese: Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 y también el ranking histórico
¿Cómo votar por el mejor gol del Mundial 2026?
- Hacer clic aquí
- Ver las 12 anotaciones preseleccionadas
- Elegir el tanto de su preferencia
- Hacer clic en “votar”
Vale la pena aclarar que para poder hacer parte de las votaciones no es necesario tener una cuenta o registrarse en la página oficial de la FIFA. Además, si en algún momento quiere cambiar su selección, lo puede hacer libremente y las veces que lo desee.
No se pierda: Así quedó Colombia en la tabla general del Mundial 2026 tras el título de España
Los 12 mejores goles de Norteamérica 2026
- Elijah Just (Nueva Zelanda 2-2 Irán) fase de grupos
- Kylian Mbappé (Francia 3-1 Senegal) fase de grupos
- Lionel Messi (Argentina 3-0 Argelia) fase de grupos
- Wilson Isidor (Marruecos 4-2 Haití) fase de grupos
- Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar) fase de grupos
- Daizen Maeda (Japón 1-1 Suecia) fase de grupos
- Eldor Shomurodov (R.D. Congo 3-1 Uzbekistán) fase de grupos
- Sidny Lopes Cabral (Argentina 3-2 Cabo Verde) 16avos de final
- Erling Haaland (Noruega 3-1 Brasil) octavos de final
- Julián Álvarez (Argentina 3-1 Suiza) cuartos de final
- Jude Bellingham (Inglaterra 6-4 Francia) tercer y cuarto puesto
- Ferran Torres (España 1-0 Argentina) final
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