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Así quedó Colombia en la tabla general del Mundial 2026 tras el título de España

A pesar de cosechar más puntos que en Rusia 2018, la Tricolor no pudo igualar o mejorar su posición en la clasificación de hace ocho años.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Richard Ríos y John Córdoba tras la victoria 1-0 de Colombia contra Ghana en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Richard Ríos y John Córdoba tras la victoria 1-0 de Colombia contra Ghana en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
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Hay dos maneras de medir el éxito de una selección nacional en una Copa del Mundo. La primera, la más convencional, es juzgar su avance por las diferentes fases del torneo. Y la segunda, la más reveladora, es medir a todos los equipos por los puntos que hicieron durante todo el campeonato.

Una medida en la que también es importante el porcentaje de rendimiento de cada seleccionado, dependiendo de la cantidad de unidades que cosechó, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que jugó. En Norteamérica 2026, por ejemplo, la selección de Colombia obtuvo el décimo lugar de 48 posibles.

Le contamos: ¿Qué sigue para el fútbol tras el fin del Mundial de Norteamérica 2026?

La selección de Colombia en el top 10 del Mundial 2026

Aunque la Tricolor tuvo un mejor porcentaje de rendimiento (73,3%) que Suiza, Marruecos y Bélgica, estos seleccionados avanzaron a los cuartos de final, algo que la selección no pudo hacer tras perder por penales con los helvéticos.

Incluso Colombia tuvo un mejor rendimiento que Noruega (66,7%). Sin embargo, los vikingos cosecharon un punto más (12) que la selección de Colombia y además jugaron la fase de cuartos de final contra Inglaterra.

Aun así, esta Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue la tercera mejor participación mundialista de la Tricolor. Brasil 2014 sigue siendo el techo de la selección que en 2030 espera al menos igualar o, por qué no, superar.

Lea también: El que gana es el que goza: España celebró el título del Mundial con su gente

Tabla final de la Copa del Mundo 2026

SelecciónRondaPuntosRendimiento
EspañaCampeón2291,7%
ArgentinaSubcampeón2187,5%
InglaterraTercer puesto1979,2%
FranciaCuarto puesto1875%
NoruegaCuartos de final1266,7%
BélgicaCuartos de final1161,1%
MarruecosCuartos de final1161,1%
SuizaCuartos de final1161,1%
MéxicoOctavos de final1280%
ColombiaOctavos de final1173,3%
BrasilOctavos de final1066,7%
Estados UnidosOctavos de final960%
PortugalOctavos de final853,3%
CanadáOctavos de final746,7%
EgiptoOctavos de final640%
ParaguayOctavos de final533,3%
Países Bajos16avos de final866,7%
Alemania16avos de final758,3%
Costa de Marfil16avos de final650%
Croacia16avos de final650%
Japón16avos de final541,7%
Australia16avos de final541,7%
República Democrática del Congo16avos de final433,3%
Ghana16avos de final433,3%
Ecuador16avos de final433,3%
Sudáfrica16avos de final433,3%
Suecia16avos de final433,3%
Austria16avos de final433,3%
Bosnia y Herzegovina16avos de final433,3%
Argelia16avos de final433,3%
Senegal16avos de final325%
Cabo Verde16avos de final325%
IránFase de grupos333,3%
Corea del SurFase de grupos333,3%
TurquíaFase de grupos333,3%
EscociaFase de grupos333,3%
UruguayFase de grupos222,2%
Arabia SauditaFase de grupos222,2%
República ChecaFase de grupos111,1%
Nueva ZelandaFase de grupos111,1%
CatarFase de grupos111,1%
CurazaoFase de grupos111,1%
PanamáFase de grupos00%
JordaniaFase de grupos00%
HaitíFase de grupos00%
UzbekistánFase de grupos00%
TúnezFase de grupos00%
IrakFase de grupos00%

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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