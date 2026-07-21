Así quedó Colombia en la tabla general del Mundial 2026 tras el título de España

Richard Ríos y John Córdoba tras la victoria 1-0 de Colombia contra Ghana en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Hay dos maneras de medir el éxito de una selección nacional en una Copa del Mundo. La primera, la más convencional, es juzgar su avance por las diferentes fases del torneo. Y la segunda, la más reveladora, es medir a todos los equipos por los puntos que hicieron durante todo el campeonato.

Una medida en la que también es importante el porcentaje de rendimiento de cada seleccionado, dependiendo de la cantidad de unidades que cosechó, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que jugó. En Norteamérica 2026, por ejemplo, la selección de Colombia obtuvo el décimo lugar de 48 posibles.

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La selección de Colombia en el top 10 del Mundial 2026

Aunque la Tricolor tuvo un mejor porcentaje de rendimiento (73,3%) que Suiza, Marruecos y Bélgica, estos seleccionados avanzaron a los cuartos de final, algo que la selección no pudo hacer tras perder por penales con los helvéticos.

Incluso Colombia tuvo un mejor rendimiento que Noruega (66,7%). Sin embargo, los vikingos cosecharon un punto más (12) que la selección de Colombia y además jugaron la fase de cuartos de final contra Inglaterra.

Aun así, esta Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue la tercera mejor participación mundialista de la Tricolor. Brasil 2014 sigue siendo el techo de la selección que en 2030 espera al menos igualar o, por qué no, superar.

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Tabla final de la Copa del Mundo 2026

Selección Ronda Puntos Rendimiento España Campeón 22 91,7% Argentina Subcampeón 21 87,5% Inglaterra Tercer puesto 19 79,2% Francia Cuarto puesto 18 75% Noruega Cuartos de final 12 66,7% Bélgica Cuartos de final 11 61,1% Marruecos Cuartos de final 11 61,1% Suiza Cuartos de final 11 61,1% México Octavos de final 12 80% Colombia Octavos de final 11 73,3% Brasil Octavos de final 10 66,7% Estados Unidos Octavos de final 9 60% Portugal Octavos de final 8 53,3% Canadá Octavos de final 7 46,7% Egipto Octavos de final 6 40% Paraguay Octavos de final 5 33,3% Países Bajos 16avos de final 8 66,7% Alemania 16avos de final 7 58,3% Costa de Marfil 16avos de final 6 50% Croacia 16avos de final 6 50% Japón 16avos de final 5 41,7% Australia 16avos de final 5 41,7% República Democrática del Congo 16avos de final 4 33,3% Ghana 16avos de final 4 33,3% Ecuador 16avos de final 4 33,3% Sudáfrica 16avos de final 4 33,3% Suecia 16avos de final 4 33,3% Austria 16avos de final 4 33,3% Bosnia y Herzegovina 16avos de final 4 33,3% Argelia 16avos de final 4 33,3% Senegal 16avos de final 3 25% Cabo Verde 16avos de final 3 25% Irán Fase de grupos 3 33,3% Corea del Sur Fase de grupos 3 33,3% Turquía Fase de grupos 3 33,3% Escocia Fase de grupos 3 33,3% Uruguay Fase de grupos 2 22,2% Arabia Saudita Fase de grupos 2 22,2% República Checa Fase de grupos 1 11,1% Nueva Zelanda Fase de grupos 1 11,1% Catar Fase de grupos 1 11,1% Curazao Fase de grupos 1 11,1% Panamá Fase de grupos 0 0% Jordania Fase de grupos 0 0% Haití Fase de grupos 0 0% Uzbekistán Fase de grupos 0 0% Túnez Fase de grupos 0 0% Irak Fase de grupos 0 0%

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