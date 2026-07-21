Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 y también el ranking histórico

Kylian Mbappé durante el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Luego de sentir el primer vacío que deja una Copa del Mundo después de que finaliza, es momento de hacer un balance y no solo de las selecciones. Y en este mundial, hasta ahora el más grande de la historia, sí que fueron importantes las estadísticas individuales, especialmente la de los goleadores.

Los estruendosos artilleros del mundo se reportaron con sus respectivas selecciones, no solo en busca de un galardón en esta Copa Mundial de la FIFA, sino también en busca de dejar su nombre inscripto en la historia. Y esta vez, ambos reconocimientos fueron para la leyenda francesa, Kylian Mbappé.

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Goleador del Mundial 2026

El delantero centro del Real Madrid se erigió como el máximo anotador de Norteamérica 2026 con 10 tantos. Los dos primeros frente a Senegal en el debut del grupo I y los dos últimos por el tercer puesto contra Inglaterra.

Muy de cerca lo siguió el legendario Lionel Messi, que otra vez se quedó a la orilla de la Bota de Oro mundialista que hasta ahora no consigue. El argentino anotó ocho veces en esta cita orbital, la última vez en octavos de final.

El podio lo completó un mediocampista, el británico Jude Bellingham, quien infló la red rival siete veces. El número 5 del Real Madrid quiso emular a James Rodríguez, goleador de Brasil 2014, siendo mediocampista ofensivo.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

Futbolista Selección Goles Minutos Kylian Mbappé Francia 10 769 Lionel Messi Argentina 8 853 Jude Bellingham Inglaterra 7 698 Erling Haaland Noruega 7 537 Ousmane Dembélé Francia 6 648 Harry Kane Inglaterra 6 732 Mikel Oyarzabal España 5 599 Ismaila Sarr Senegal 4 419 Julián Quiñones México 4 440 Vinícius Jr. Brasil 4 505

¿Quién es el goleador histórico de los mundiales?

Pasando al registro histórico de los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo, Mbappé vuelve a emerger como el primero en la lista. A pesar de que parecía que Messi se iba a quedar con este registro, el último partido lo cambió todo.

Con el hat-trick del argentino frente a Argelia en el primer partido, el astro de Rosario alcanzó los 16 goles del alemán Miroslav Klose. Y con los dos goles en el siguiente juego contra Austria se erigió como el goleador histórico de los mundiales.

Un título que mantuvo hasta el penúltimo día de Norteamérica 2026, pues con el doblete de Kylian Mbappé contra Inglaterra por el tercer puesto, ese rótulo pasó a manos del francés, el cual se quedó así tras la final entre España y Argentina. Ni Messi ni su selección pudieron hacer algo con La Roja.

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Tabla de goleadores históricos de los mundiales

Futbolista Selección Goles Partidos Kylian Mbappé Francia 22 22 Lionel Messi Argentina 21 34 Miroslav Klose Alemania 16 24 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 Gerd Müller Alemania 14 13 Harry Kane Inglaterra 14 16 Just Fontaine Francia 13 6 Pelé Brasil 12 14 Sándor Kocsis Hungría 11 5 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17

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