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Mundial 2026

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 y también el ranking histórico

Aunque Lionel Messi fue el goleador de la cita orbital durante casi todo el torneo, al final fue superado, hasta en el registro histórico, por Kylian Mbappé.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Kylian Mbappé durante el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
Kylian Mbappé durante el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, el sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Luego de sentir el primer vacío que deja una Copa del Mundo después de que finaliza, es momento de hacer un balance y no solo de las selecciones. Y en este mundial, hasta ahora el más grande de la historia, sí que fueron importantes las estadísticas individuales, especialmente la de los goleadores.

Los estruendosos artilleros del mundo se reportaron con sus respectivas selecciones, no solo en busca de un galardón en esta Copa Mundial de la FIFA, sino también en busca de dejar su nombre inscripto en la historia. Y esta vez, ambos reconocimientos fueron para la leyenda francesa, Kylian Mbappé.

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Goleador del Mundial 2026

El delantero centro del Real Madrid se erigió como el máximo anotador de Norteamérica 2026 con 10 tantos. Los dos primeros frente a Senegal en el debut del grupo I y los dos últimos por el tercer puesto contra Inglaterra.

Muy de cerca lo siguió el legendario Lionel Messi, que otra vez se quedó a la orilla de la Bota de Oro mundialista que hasta ahora no consigue. El argentino anotó ocho veces en esta cita orbital, la última vez en octavos de final.

El podio lo completó un mediocampista, el británico Jude Bellingham, quien infló la red rival siete veces. El número 5 del Real Madrid quiso emular a James Rodríguez, goleador de Brasil 2014, siendo mediocampista ofensivo.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

FutbolistaSelecciónGolesMinutos
Kylian MbappéFrancia10769
Lionel MessiArgentina8853
Jude BellinghamInglaterra7698
Erling HaalandNoruega7537
Ousmane DembéléFrancia6648
Harry KaneInglaterra6732
Mikel OyarzabalEspaña5599
Ismaila SarrSenegal4419
Julián QuiñonesMéxico4440
Vinícius Jr.Brasil4505

¿Quién es el goleador histórico de los mundiales?

Pasando al registro histórico de los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo, Mbappé vuelve a emerger como el primero en la lista. A pesar de que parecía que Messi se iba a quedar con este registro, el último partido lo cambió todo.

Con el hat-trick del argentino frente a Argelia en el primer partido, el astro de Rosario alcanzó los 16 goles del alemán Miroslav Klose. Y con los dos goles en el siguiente juego contra Austria se erigió como el goleador histórico de los mundiales.

Un título que mantuvo hasta el penúltimo día de Norteamérica 2026, pues con el doblete de Kylian Mbappé contra Inglaterra por el tercer puesto, ese rótulo pasó a manos del francés, el cual se quedó así tras la final entre España y Argentina. Ni Messi ni su selección pudieron hacer algo con La Roja.

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Tabla de goleadores históricos de los mundiales

FutbolistaSelecciónGolesPartidos
Kylian MbappéFrancia2222
Lionel MessiArgentina2134
Miroslav KloseAlemania1624
Ronaldo NazárioBrasil1519
Gerd MüllerAlemania1413
Harry KaneInglaterra1416
Just FontaineFrancia136
PeléBrasil1214
Sándor KocsisHungría115
Jürgen KlinsmannAlemania1117

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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