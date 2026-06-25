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¿Qué partidos hay hoy, 25 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

No se pierda la definición de los clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026 en el grupo D, el grupo E y el grupo F.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de junio de 2026 - 01:58 p. m.
El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, habla en una rueda de prensa este miércoles 24 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas, en Estados Unidos, previo al juego por el grupo F del Mundial 2026 contra Túnez.
El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, habla en una rueda de prensa este miércoles 24 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas, en Estados Unidos, previo al juego por el grupo F del Mundial 2026 contra Túnez.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
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Pasado el primer día de definiciones de los grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, México, Sudáfrica (la sorpresa de la jornada), Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos ya están instalados en los 16avos de final del Mundial. Ahora es el turno para las zonas D, E y F que prometen muchas emociones.

Al menos una fecha mucho más interesante que la que resultó en la definición de los primeros tres grupos de la Copa del Mundo. A excepción de la sorpresa sudafricana, eliminando a Corea del Sur de la cita orbital, todos los partidos tuvieron un transcurso monotono, aun con la valentía de Haití frente a Marruecos.

Le sugerimos: Estos son los clasificados del Grupo A en el Mundial: goles, tabla y los cruces confirmados

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Hace dos semanas parecía inverosímil pensar que Curazao, debutante en esta Copa Mundial de la FIFA, llegaría con chances de clasificación a la última jornada, mucho menos después de sufrir una goleada 7-1 con Alemania.

Sin embargo, los caribeños llegan a su duelo contra Costa de Marfil con la mira puesta en tres puntos que les permitan clasificar a la segunda ronda. Después del empate 0-0 con Ecuador no hay imposibles para Curazao.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

El otro lado de la moneda es Ecuador, que llegó como una gran promesa al Mundial 2026, pero en dos partidos no ha podido ganar ni marcar un gol. Alemania es su última oportunidad para reencausar el río y clasificar.

No obstante, el reto es mayúsculo pues al frente está un cuatro veces campeón del mundo que parece haber reencontrado su camino en las Copas del Mundo. Aun así, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar en la cancha.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo E: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Alemania62+7
2Costa de Marfil320
3Ecuador12-1
4Curazao12-6

Le recomendamos: Ecuador vs. Alemania: hora y dónde ver en vivo este partido clave del Mundial 2026

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Sin lugar a dudas, por rendimiento y por resultados, Túnez es el peor equipo de Norteamérica 2026. Las sendas goleadas 5-1 y 4-0 sufridas a manos de Suecia y Japón dicen mucho de una selección que nunca ha competido.

Y para colmo de males, del otro lado la espera el mejor elenco del grupo, Países Bajos. A pesar de la frustrante igualdad a dos goles con los nipones en la primera fecha, los europeos van con paso firme por su primer mundial.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

Japón vs. Suecia (Grupo F)

El gran duelo de esta zona es entre Japón y Suecia. El país del sol naciente está llamado a ser la gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026. Y comenzó muy bien con su empate 2-2 con Países Bajos y goleada 4-0 a Túnez.

Sin embargo, ahora es el momento de demostrar todas esas buenas sensaciones frente a un conjunto que lucha por la clasificación. Suecia necesita de al menos un punto para poder clasificar como un mejor tercero.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo F: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Países Bajos42+4
2Japón42+4
3Suecia320
4Túnez02-8

Le contamos: La razón por la que Bellingham evitó la roja en Inglaterra vs. Ghana pese a taparse la boca

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Las cuentas son claras para la Paraguay de Gustavo Alfaro: si quiere clasificar a 16avos de final por detrás de Estados Unidos, debe vencer a Australia. El empate lo relega a ser un mejor tercero y la derrota lo deja casi eliminado.

Por el lado de los oceánicos, la igualdad frente a los sudamericanos es más que suficiente para clasificar segundo del grupo. Sin embargo, al frente está un conjunto que luchará cada pelota como si fuera la última del mundial.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Finalmente, turcos y estadounidenses cierran la jornada de definición del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto otomano ya está eliminado, pero quiere despedirse del certamen con dignidad y sumando.

Por su lado, el elenco norteamericano quiere hacer la mejor fase de grupos de su historia con puntaje perfecto. Ya con el primer lugar asegurado, será un seleccionado de cuidado y respeto en la segunda ronda del Mundial.

  • Fecha: jueves 25 de junio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en Estados Unidos
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo D: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Estados Unidos62+5
2Australia320
3Paraguay32-2
4Turquía02-3

Lea también: Paraguay vs. Australia: hora y dónde ver en vivo la definición del Grupo D en el Mundial

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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