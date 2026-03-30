Bolivia vs. Irak: hora y dónde ver en vivo uno de los repechajes al Mundial 2026

Aficionados bolivianos en La Paz celebran el triunfo 2-1 sobre Surinam durante el repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - GABRIEL MARQUEZ

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La ilusión está intacta. Bolivia y todo su pueblo no sueltan el sueño de volver a un Mundial después de 32 años de espera. El primer paso se cumplió, con sufrimiento 2-1 contra Surinam, pero falta dar un último paso. Este será frente a Irak, una selección que por ranking FIFA se ganó esa posición.

El equipo que triunfe en este duelo por el repechaje internacional integrará el grupo I de la Copa del Mundo 2026 con Francia, Senegal y Noruega. Sea quien sea el ganador, es un reto teniendo en cuenta la historia de los franceses, el presente de los senegaleses y los antecedentes recientes de los noruegos.

Este duelo será uno de los seis que decidirán los últimos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA. El otro por la repesca internacional es Jamaica y República Democrática del Congo. Un partido de interés para la selección de Colombia, pues el vencedor será su segundo rival en la fase de grupos.

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¿Cómo le ganó Bolivia a Surinam?

Aunque Bolivia dominó durante todo el primer tiempo con la posesión del balón y algunas aproximaciones, las chances más claras las tuvo Surinam. Si la nación con costa no se puso en ventaja, fue por fallos de sus delanteros.

Este desarrollo siguió en la segunda parte, pero esta vez, en medio de algunas dudas en la defensa boliviana, los surinameses se pusieron en ventaja 1-0. Parecía que la selección de CONMEBOL se quedaría fuera del repechaje.

Sin embargo, al minuto 71 Moisés Paniagua empató el compromiso para devolverle el alma al cuerpo a su país. El partido lo cerró el joven maravilla, Miguel Terceros, que con un penal sentenció el destino del encuentro.

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Bolivia vs. Irak: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 31 de marzo de 2026

Lugar : estadio BBVA de Monterrey, México

Hora : 10:00 p.m.

Canal: DSports, DGO, Win+ Fútbol y Win Sports Online

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