¿Cuáles son las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial y cuáles faltan?

Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el Kennedy Center de Washington DC en Estados Unidos el 5 de diciembre de 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan exactamente dos meses y 13 días para que México y Sudáfrica den inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Azteca de la capital manita. Sin embargo, aún no están definidos los 48 equipos que harán parte de la Copa del Mundo número 23 de la historia, la primera en tres países.

12 selecciones (ocho de Europa) lucharán en un partido único de repesca por uno de los seis cupos que quedan disponibles para el Mundial 2026. Sin embargo, aquí no hablaremos de los conjuntos nacionales que disputarán el repechaje y el grupo que integrarían si ganan su duelo por estar en la cita orbital.

Al contrario, le daremos un repaso cronológico de los 42 equipos que ya tienen su cupo asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde los primeros en asegurar un puesto en la fiesta más grande del deporte rey, hasta el último seleccionado que pudo gritarle al mundo que jugaría este torneo.

Primeros clasificados al Mundial 2026

El miércoles 13 de junio de 2018, a un día de empezar el Mundial de Rusia, la FIFA anunció que Estados Unidos, México y Canadá organizarían la Copa del Mundo 2026. Con esto, los tres países norteamericanos aseguraron un lugar.

Tuvieron que pasar siete años para que apareciera el cuarto clasificado al Mundial de este año. Este fue Japón, el cual fue seguido por Irán, Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania, todos de la Asociación de Fútbol Asiático (AFC).

En junio de 2025 fue el turno para Australia, selección oceánica, pero que juega en Asia, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil. Estas dos últimas fueron las primeras en asegurarse un lugar por medio de la Eliminatoria Sudamericana.

Eliminatorias Sudamericanas 2026

En noviembre de ese mismo año, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Catar, Arabia Saudita, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez se clasificaron a la Copa del Mundo.

Ese mismo mes, se definieron los cupos directos por parte de la UEFA. Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suiza fueron los equipos clasificados.

Finalmente, Panamá, Curaçao y Haití, todos miembros de la CONCACAF, también aseguraron en esta misma fecha su pase al Mundial 2026. Con esto, se completaron los 42 combinados nacionales clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la espera de los seis provenientes de los repechajes.

Clasificados al Mundial por confederación

UEFA (Europa)

Alemania

Francia

España

Inglaterra

Países Bajos

Croacia

Portugal

Suiza

Bélgica

Noruega

Escocia

Austria

Ocho selecciones clasificadas a la espera de cuatro más a través del repechaje.

CONMEBOL (Sudamérica)

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay

Colombia

Ecuador

Seis seleccionados clasificados a la espera de posiblemente uno más a través de la repesca.

AFC (Asia)

Corea del Sur

Japón

Australia

Irán

Arabia Saudita

Catar

Jordania

Uzbekistán

Ocho equipos clasificados con la posibilidad de sumar uno más por medio del repechaje.

CAF (África)

Marruecos

Senegal

Ghana

Egipto

Argelia

Costa de Marfil

Tunez

Sudafrica

Cabo Verde

Nueve equipos clasificados con la posibilidad de uno más por medio de la repesca internacional.

CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)

Estados Unidos

México

Canadá

Panamá

Haití

Curazao

Seis selecciones clasificadas con la posibilidad de sumar una más por medio del repechaje internacional.

OFC (Oceania)

Nueva Zelanda

Un seleccionado clasificado sin la posibilidad de sumar a través de la repesca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador