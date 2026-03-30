¿Cuáles son las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial y cuáles faltan?

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Faltan exactamente dos meses y 13 días para que México y Sudáfrica den inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Azteca de la capital manita. Sin embargo, aún no están definidos los 48 equipos que harán parte de la Copa del Mundo número 23 de la historia, la primera en tres países.
12 selecciones (ocho de Europa) lucharán en un partido único de repesca por uno de los seis cupos que quedan disponibles para el Mundial 2026. Sin embargo, aquí no hablaremos de los conjuntos nacionales que disputarán el repechaje y el grupo que integrarían si ganan su duelo por estar en la cita orbital.
Al contrario, le daremos un repaso cronológico de los 42 equipos que ya tienen su cupo asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde los primeros en asegurar un puesto en la fiesta más grande del deporte rey, hasta el último seleccionado que pudo gritarle al mundo que jugaría este torneo.
Primeros clasificados al Mundial 2026
El miércoles 13 de junio de 2018, a un día de empezar el Mundial de Rusia, la FIFA anunció que Estados Unidos, México y Canadá organizarían la Copa del Mundo 2026. Con esto, los tres países norteamericanos aseguraron un lugar.
Tuvieron que pasar siete años para que apareciera el cuarto clasificado al Mundial de este año. Este fue Japón, el cual fue seguido por Irán, Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania, todos de la Asociación de Fútbol Asiático (AFC).
En junio de 2025 fue el turno para Australia, selección oceánica, pero que juega en Asia, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil. Estas dos últimas fueron las primeras en asegurarse un lugar por medio de la Eliminatoria Sudamericana.
Eliminatorias Sudamericanas 2026
En noviembre de ese mismo año, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Catar, Arabia Saudita, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez se clasificaron a la Copa del Mundo.
Ese mismo mes, se definieron los cupos directos por parte de la UEFA. Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suiza fueron los equipos clasificados.
Finalmente, Panamá, Curaçao y Haití, todos miembros de la CONCACAF, también aseguraron en esta misma fecha su pase al Mundial 2026. Con esto, se completaron los 42 combinados nacionales clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la espera de los seis provenientes de los repechajes.
Clasificados al Mundial por confederación
UEFA (Europa)
- Alemania
- Francia
- España
- Inglaterra
- Países Bajos
- Croacia
- Portugal
- Suiza
- Bélgica
- Noruega
- Escocia
- Austria
Ocho selecciones clasificadas a la espera de cuatro más a través del repechaje.
CONMEBOL (Sudamérica)
- Brasil
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Ecuador
Seis seleccionados clasificados a la espera de posiblemente uno más a través de la repesca.
AFC (Asia)
- Corea del Sur
- Japón
- Australia
- Irán
- Arabia Saudita
- Catar
- Jordania
- Uzbekistán
Ocho equipos clasificados con la posibilidad de sumar uno más por medio del repechaje.
CAF (África)
- Marruecos
- Senegal
- Ghana
- Egipto
- Argelia
- Costa de Marfil
- Tunez
- Sudafrica
- Cabo Verde
Nueve equipos clasificados con la posibilidad de uno más por medio de la repesca internacional.
CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe)
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Panamá
- Haití
- Curazao
Seis selecciones clasificadas con la posibilidad de sumar una más por medio del repechaje internacional.
OFC (Oceania)
- Nueva Zelanda
Un seleccionado clasificado sin la posibilidad de sumar a través de la repesca.
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