Bolivia vs. Surinam, en vivo: siga acá el minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026

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Bolivia se juega una de sus últimas cartas rumbo al Mundial de 2026. En un duelo de alto voltaje, la selección del altiplano enfrenta a Surinam en el repechaje intercontinental, un partido que puede marcar el destino de toda una generación.
No hay margen de error: es ganar o quedarse en el camino. Con la ilusión intacta y la presión al máximo, el equipo boliviano busca dar un paso decisivo hacia la cita orbital.
En este minuto a minuto le estaremos contando todos los detalles de un partido que promete tensión, drama y emociones hasta el final.
¿Cómo va el partido de Bolivia en el repechaje? Siga acá el minuto a minuto
Estas serán las titulares
Esta será la titular de Bolivia
🙌 ¡ALINEACIÓN LISTA! 🇧🇴— LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026
📝 Estos son los 11 guerreros de #LaVerde que hoy enfrentarán a Surinam desde las 18:00 en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey. #RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/LKC1DQJjkv
Esta será la titular de Surinam
¿A qué hora es el partido?
El partido entre Bolivia y Surinam se jugará a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio BBVA, y podrá verse en vivo a través de Win+.
🙌 ¡HOY JUEGA BOLIVIA! 🇧🇴— LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026
📍 Play-offs para el Mundial
💥 Bolivia 🇧🇴 🆚 🇸🇷 Surinam
🏟️ Estadio BBVA - Monterrey, México
⏰ 18:00 HB.
🏟️ ¡VAMOS BOLIVIA! 🇧🇴#ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/N5hlVvpLKa
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