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Bolivia vs. Surinam, en vivo: siga acá el minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026

Los bolivianos buscan ser el séptimo equipo de Conmebol en la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
26 de marzo de 2026 - 09:18 p. m.

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Miguel Terceros, la figura de Bolivia, en un partido de las Eliminatorias contra Brasil.
Miguel Terceros, la figura de Bolivia, en un partido de las Eliminatorias contra Brasil.
Foto: AFP - AIZAR RALDES
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Bolivia se juega una de sus últimas cartas rumbo al Mundial de 2026. En un duelo de alto voltaje, la selección del altiplano enfrenta a Surinam en el repechaje intercontinental, un partido que puede marcar el destino de toda una generación.

No hay margen de error: es ganar o quedarse en el camino. Con la ilusión intacta y la presión al máximo, el equipo boliviano busca dar un paso decisivo hacia la cita orbital.

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En este minuto a minuto le estaremos contando todos los detalles de un partido que promete tensión, drama y emociones hasta el final.

¿Cómo va el partido de Bolivia en el repechaje? Siga acá el minuto a minuto

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Estas serán las titulares

Esta será la titular de Bolivia

Esta será la titular de Surinam

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¿A qué hora es el partido?

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio BBVA, y podrá verse en vivo a través de Win+.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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