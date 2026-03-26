Bolivia vs. Surinam, en vivo: siga acá el minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026

Miguel Terceros, la figura de Bolivia, en un partido de las Eliminatorias contra Brasil. Foto: AFP - AIZAR RALDES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bolivia se juega una de sus últimas cartas rumbo al Mundial de 2026. En un duelo de alto voltaje, la selección del altiplano enfrenta a Surinam en el repechaje intercontinental, un partido que puede marcar el destino de toda una generación.

No hay margen de error: es ganar o quedarse en el camino. Con la ilusión intacta y la presión al máximo, el equipo boliviano busca dar un paso decisivo hacia la cita orbital.

En este minuto a minuto le estaremos contando todos los detalles de un partido que promete tensión, drama y emociones hasta el final.

¿Cómo va el partido de Bolivia en el repechaje? Siga acá el minuto a minuto

Esta será la titular de Bolivia

🙌 ¡ALINEACIÓN LISTA! 🇧🇴



📝 Estos son los 11 guerreros de #LaVerde que hoy enfrentarán a Surinam desde las 18:00 en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey. #RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/LKC1DQJjkv — LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026

Esta será la titular de Surinam

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio BBVA, y podrá verse en vivo a través de Win+.

🙌 ¡HOY JUEGA BOLIVIA! 🇧🇴



📍 Play-offs para el Mundial

💥 Bolivia 🇧🇴 🆚 🇸🇷 Surinam

🏟️ Estadio BBVA - Monterrey, México

⏰ 18:00 HB.



🏟️ ¡VAMOS BOLIVIA! 🇧🇴#ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/N5hlVvpLKa — LA VERDE (@laverde_fbf) March 26, 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador