Así quedaron los colombianos en la general de la Vuelta a Cataluña tras la etapa 4

Ethan Vernon se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026. Foto: AFP - JOSEP LAGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 terminó este jueves con la victoria de Ethan Vernon. El corredor del equipo NSN Cycling Team impuso su potencia en un final sumamente exigente hacia Camprodón. El británico logró superar en el último suspiro, al esprint, a figuras de renombre.

Vernon, de 25 años, ganó la fracción tras un emocionante embalaje en un terreno de falso llano ascendente. Supo acomodarse para encarar la recta final y se midió en un duelo directo contra el líder Dorian Godon. Su explosividad final fue determinante para cruzar la meta en la primera posición.

La clasificación general no presentó cambios en la cima, manteniendo a Dorian Godon como sólido líder. Sin embargo, Thomas Pidcock logró escalar hasta la segunda casilla gracias a las bonificaciones obtenidas en la meta. Por su parte, el belga Remco Evenepoel descendió al tercer puesto, quedando ahora a catorce segundos del francés.

El recorrido original entre Mataró y Camprodón fue modificado y recortado a 151 kilómetros debido a los fuertes vientos. Aunque inicialmente se esperaba un ascenso al duro puerto de Vallter, el cambio de trazado redujo las posibilidades de ver grandes diferencias. La jornada se tornó ideal para velocistas.

¿Cómo van los colombianos en la Vuelta a Cataluña?

Santiago Buitrago se mantiene como el mejor ciclista colombiano tras la cuarta jornada de la competición catalana. El corredor del Bahrain Victorious ocupa actualmente la casilla 31 en la clasificación general individual. Buitrago se encuentra a tan solo veintiséis segundos del liderato, conservando intactas sus opciones de pelear en la montaña.

Nairo Quintana, quien anunció que se retirará al final de la temporada, aparece en la posición 57 con el mismo tiempo que Buitrago, siendo el segundo mejor nacional. Más atrás se ubican Iván Ramiro Sosa en el puesto 83 y Éiner Rubio en la casilla 112. Finalmente, el joven Samuel Flórez cierra la representación de los escarabajos en el lugar 135 del escalafón.

La carrera continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada definitiva de alta montaña para los favoritos. El pelotón partirá desde La Seu d’Urgell y recorrerá 155 kilómetros hasta la exigente llegada en alto de La Molina. Se espera que el ascenso al Coll de Pal defina gran parte del podio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador