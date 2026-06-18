Brasil vs. Haití: hora y dónde ver en vivo a la Canarinha en el Mundial 2026

Una aficionada de la selección brasileña en Copacabana, Río de Janeiro, observando el sábado 13 de junio el partido entre Brasil y Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - André Coelho

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Se acaba la paciencia en Brasil. La ‘Canarinha’ empató en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Marruecos. Y aunque el resultado era previsible por el presente de su rival, lo que dejó muchas cabezas pensativas en el país de la samba fue la manera en que jugó la selección nacional.

Hasta el gol de la igualdad, autoría de la individualidad más determinante que tienen los brasileños, Vinícius Jr., el equipo de Carlo Ancelotti no había generado una ocasión de gol clara y mucho menos a partir del juego en conjunto. Fue la técnica y el talento personal de Vini, lo que emparejó todo.

Sin embargo, a partir de allí, fue poco lo que generó y jugó la pentacampeona del mundo, por momentos, diametralmente distinta a su historia. Ahora, es tiempo de despejar las dudas y conseguir una victoria frente a Escocia que vuelva a enrutarlos en la Copa del Mundo 2026, donde sueñan con el título.

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Haití y su loable debut contra Escocia

Siguiendo con la tendencia de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, Haití mostró un gran rendimiento frente a Escocia a pesar de la derrota. Fue cuestión de centímetros que los centroamericanos no empataran y hasta ganaran en su debut en Norteamérica 2026. Tan solo un gol lo impidió.

Lejos de acomplejarse por su ausencia en la cita orbital por 52 años, Haití jugó para ganar y aunque falló en la jugada de gol de los escoceses, la intención de anotar a partir de la asociación de sus jugadores fue clara y por momentos brillante, aunque nunca haya podido acertarle al arco en los disparos.

Aunque no tiene nada que perder, los caribeños querrán hacer un partido inteligente que les permita soñar con el empate o incluso la victoria hasta el último minuto. Haití sabe que un parpadeo, un espacio libre o un error, por más pequeño que sea, le puede costar muy caro frente a los cracks de Brasil.

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Brasil vs. Haití: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 19 de junio de 2026

Lugar : Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania

Hora : 7:30 p. m.

Canal: Dsports, DGO y Paramount+

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